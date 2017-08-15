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重庆哪家医院治疗脱发好？

2017-08-15
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核心提示：头发突然大把大把的脱落，怎么说都是一件让人感到害怕的事，而且脱发形成后，还会以单个向多个发展，如果得不到及时的治疗，会形成一大片“空白地带”。

　　头发突然大把大把的脱落，怎么说都是一件让人感到害怕的事，而且脱发形成后，还会以单个向多个发展，如果得不到及时的治疗，会形成一大片“空白地带”。不管是对男人还是女人来说，脱发都是一件没有面子又会害怕的事。脱发怎么办？哪家医院治疗脱发好？

　　莱森脱发专家指出：很多患者对于脱发的治疗存在很多误区，采取很多不正确的治疗方法，造成一生的遗憾。

　　莱森因人而异，针对性治疗脱发：

　　1.植发：针对于毛囊完全闭合，只能植发的脱发客户。

　　莱森拥有众多先进技术，FUE3.0/4.0毛囊单位无痕植发技术，除此之外，莱森还拥有针对疤痕脱发发友的SHT疤痕修复型植发技术，针对需大面积多次种植发友的MHT（FUT2.0+FUE3.0）精细化无痕植发技术，针对植发手术失败需修复发友的HRE高难度修复无痕植发技术，以及针对不愿剃发/女性发友的NSE不剃发毛发移植术。

　　2.毛囊未完全闭合、无需植发的脱发客。。

　　不是每个人都适宜或需要做植发手术，所以莱森每年平均会拒绝15%发友做植发手术。对于这部分发友，我们推荐莱森自主研发的【莱森汉唐草生发养发系列】。

　　“汉唐草生发养发系列”以强大的品牌支持为坚实后盾，联合香港生态元日化研究院以及国内知名院校专家，依托我国源远流长的国医精粹，历时7年对头部养生古法进行整合，针对现今普遍存在的头皮症状进行科学配伍，所得组方获得国家发明专利。汉唐草生发养发系列”主要包括脏像头疗手法、专业头皮去角质、头皮清洁、汤疗健发、汉唐草头皮理疗等步骤，轻松解决脱发掉发问题 。

　　【治疗脱发，选择正规医院】

　　莱森植发是中国著名美学植发连锁机构，“是一家专注无痕植发临床技术，同时开展防脱发、生发，健发诊疗的专业植发医疗机构，同时也是国内少数具有国际植发协会会员资质的植发医疗机构，具有专业的技术，精良的操作仪器、专业的植发团队。

　　温馨提醒：莱森专家表示，毛囊坏死之后头发的脱落只能通过植发手术的方法来解决，选择植发手术时也一定要选择正规植发机构。

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