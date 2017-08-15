为什么植发手术费用高？

核心提示： 植发是极为精细的整形外科微创手术，也是目前解决脱发秃头理想的技术。

植发是极为精细的整形外科微创手术，也是目前解决脱发秃头理想的技术。

①植发手术对医护人员要求相当高，手术全程人工操作，一台植发手术可能需要高达数万次的操作，5名以上医护人员配合4-8个小时完成；

②莱森培养一位主刀医生需要花费2年甚至更长时间，护士也是通过层层筛选定期考核合格者才能上岗；

③植发设备的精细程度有一定要求，莱森采用纯进口植发设备，才会拥有更完美自然的植发效果。

【莱森来帮您算笔账】

护理→脱发是个持续的过程，脱发初期在毛囊还没闭合坏死的时候，早护理早预防秃头，这样就避免了植发费用。

植发→毛囊坏死的情况下，毛囊坏死越多种植单位越多，费用越贵，因此越早植发越划算。

另外，植发是终身改善脱发问题，种植的毛囊不受雄激素影响，永不掉落的，植发后年龄看起来会年轻好几岁以上，这样算起来植发性价比并不低。毛囊种植后会经历脱落期、生长期、稳定期，差不多1年时间能成型稳定，那么现在植，明年这个时候就已经解决脱发问题，享受成果了。

莱森“分期付款、零首付、零利息” 无负担变美

莱森考虑到当今脱发年轻化的趋势，很多年轻发友碍于资金有限，希望能够通过分期付款的方式来做植发手术。争对这部分发友的需求，莱森推出分期付款，0利息、0负担让你提前变自信的服务。

【莱森植发，专业植发医疗机构】

莱森植发是中国著名美学植发连锁机构，“是一家专注无痕植发临床技术，同时开展防脱发、生发，健发诊疗的专业植发医疗机构，同时也是国内少数具有国际植发协会会员资质的植发医疗机构，具有专业的技术，精良的操作仪器、专业的植发团队。

【专注美学 博士亲诊】

莱森植发由国际植发协会（ISHRS）会员李梅博士担任首席专家，多年来专注于毛发移植诊研及中外学术交流，曾多次受邀出席世界植发大会、亚洲植发大会等国际学术峰会，是中国兼具高超水准与国际视野的植发医师。擅长FUE无痕植发，尤其擅长瘢痕种植、失败植发修复等高难度植发手术，得到了同行与患者的高度评价。

【温馨提示】：以上就是重庆莱森植发专家对于植发价格问题的解答，如果在植发价格或脱发疾病方面还有想了解的，可以点击在线咨询与专家进行及时的沟通，寻找更加治疗方案。