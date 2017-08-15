39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 重庆莱森植发医院 > 正文
综合
问医生

为什么植发手术费用高？

2017-08-15
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：　植发是极为精细的整形外科微创手术，也是目前解决脱发秃头理想的技术。

　　植发是极为精细的整形外科微创手术，也是目前解决脱发秃头理想的技术。

　　①植发手术对医护人员要求相当高，手术全程人工操作，一台植发手术可能需要高达数万次的操作，5名以上医护人员配合4-8个小时完成；

　　②莱森培养一位主刀医生需要花费2年甚至更长时间，护士也是通过层层筛选定期考核合格者才能上岗；

　　③植发设备的精细程度有一定要求，莱森采用纯进口植发设备，才会拥有更完美自然的植发效果。

　　【莱森来帮您算笔账】

　　护理→脱发是个持续的过程，脱发初期在毛囊还没闭合坏死的时候，早护理早预防秃头，这样就避免了植发费用。

　　植发→毛囊坏死的情况下，毛囊坏死越多种植单位越多，费用越贵，因此越早植发越划算。

　　另外，植发是终身改善脱发问题，种植的毛囊不受雄激素影响，永不掉落的，植发后年龄看起来会年轻好几岁以上，这样算起来植发性价比并不低。毛囊种植后会经历脱落期、生长期、稳定期，差不多1年时间能成型稳定，那么现在植，明年这个时候就已经解决脱发问题，享受成果了。

　　莱森“分期付款、零首付、零利息” 无负担变美

　　莱森考虑到当今脱发年轻化的趋势，很多年轻发友碍于资金有限，希望能够通过分期付款的方式来做植发手术。争对这部分发友的需求，莱森推出分期付款，0利息、0负担让你提前变自信的服务。

　　【莱森植发，专业植发医疗机构】

　　莱森植发是中国著名美学植发连锁机构，“是一家专注无痕植发临床技术，同时开展防脱发、生发，健发诊疗的专业植发医疗机构，同时也是国内少数具有国际植发协会会员资质的植发医疗机构，具有专业的技术，精良的操作仪器、专业的植发团队。

　　【专注美学 博士亲诊】

　　莱森植发由国际植发协会（ISHRS）会员李梅博士担任首席专家，多年来专注于毛发移植诊研及中外学术交流，曾多次受邀出席世界植发大会、亚洲植发大会等国际学术峰会，是中国兼具高超水准与国际视野的植发医师。擅长FUE无痕植发，尤其擅长瘢痕种植、失败植发修复等高难度植发手术，得到了同行与患者的高度评价。

　　【温馨提示】：以上就是重庆莱森植发专家对于植发价格问题的解答，如果在植发价格或脱发疾病方面还有想了解的，可以点击在线咨询与专家进行及时的沟通，寻找更加治疗方案。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈