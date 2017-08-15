脱发怎么办？脱发常见误区有哪些？

核心提示：很多人被脱发问题一直困扰，担心自己的头发越来越少，却不知道该如何阻止脱发，治疗脱发。因此，在生活中出现许多常见的脱发问题。

很多人被脱发问题一直困扰，担心自己的头发越来越少，却不知道该如何阻止脱发，治疗脱发。因此，在生活中出现许多常见的脱发问题。

脱发怎么办？脱发常见误区：

1、没把脱发当成一种病：有些患者没把男性型脱发当成一种疾病。其实，现代医学认为，男性型脱发(秃顶)并非生理现象，是由于在遗传基础上发生头皮双氢睾酮异常升高等作用所致。

2、担心药物影响性功能：有些患者认为治疗脱发的药物会影响性功能。医师指出，在调查的1000多例患者中，只有极个别人出现性欲降低，但均为暂时性，且随着继续服药而恢复，更不会影响生育。

3、认为脱发是肾虚：不少男性脱发患者以为脱发就是肾虚，他们通常发现脱发严重就拼命花钱买一些补肾药。肾虚引起脱发，是中医的一种辨证，但脱发并不都是肾虚，一味吃补品并没有帮助，一定要经医生诊断分辨，确定病因后对症下药。

4、自己买药治：有些人为了图方便或听信了一些广告的宣传就乱买药自己治疗。有些药并不能起治疗作用，结果拖延了治疗时机，让脱发进一步加深。目前还没有能完全解决了脱发的药物，但如果能及时治疗，可令脱发的严重程度大大减轻。

【莱森治疗脱发更专业】

莱森根据客户自身情况来制定治疗方案，一般来说，对于中晚期毛囊坏死之后头发的脱落的人来说，植发是治疗脱发有效方式。

植发是终身改善脱发问题，种植的毛囊不受雄激素影响，永不掉落的，植发后年龄看起来会年轻好几岁以上，这样算起来植发性价比并不低。毛囊种植后会经历脱落期、生长期、稳定期，差不多1年时间能成型稳定，那么现在植，明年这个时候就已经解决脱发问题，享受成果了。

莱森先进技术FUE3.0技术是临床高应用率的无痕植发技术，该技术是08-09年莱森专家与德国、美国、澳大利亚五国植发专家共同研发，2010年获得国际ISO组织的权威认证。莱森至今运用该技术操作植发手术几万例，广受发友好评！

【专注美学 博士亲诊】

莱森植发由国际植发协会（ISHRS）会员李梅博士担任首席专家，多年来专注于毛发移植诊研及中外学术交流，曾多次受邀出席世界植发大会、亚洲植发大会等国际学术峰会，是中国兼具高超水准与国际视野的植发医师。擅长FUE无痕植发，尤其擅长瘢痕种植、失败植发修复等高难度植发手术，得到了同行与患者的高度评价。

温馨提示：莱森植发是中国著名美学植发连锁机构，“是一家专注无痕植发临床技术，同时开展防脱发、生发，健发诊疗的专业植发医疗机构，是正规的植发医院。