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乳腺结节会有哪些危害？

2017-08-30
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核心提示：乳腺结节一般指的是乳腺纤维瘤，其初期如黄豆大小，生长比较缓慢，可以数年无变化，因为无明显不适，因此很少引起患者的注意。长沙仁爱妇产医院专家表示，患上乳腺纤维瘤肿块是本病的主要症状，一般不伴有疼痛感，有的患者会伴有乳腺增生。

　　乳腺结节一般指的是乳腺纤维瘤，其初期如黄豆大小，生长比较缓慢，可以数年无变化，因为无明显不适，因此很少引起患者的注意。长沙仁爱妇产医院专家表示，患上乳腺纤维瘤肿块是本病的主要症状，一般不伴有疼痛感，有的患者会伴有乳腺增生。那么乳腺结节会有哪些危害呢？以下我们一起来了解下。

　　你不知道的乳腺结节4大危害：

　　1、乳头溢液：少数患者可出现乳头溢液，为自发溢液，草黄色或棕色浆液性溢液。

　　2、情志改变：患者常感情志不畅或心烦易怒，每遇生气、精神紧张或劳累后加重。

　　3、月经失调：本病患者可兼见月经前后不定期，量少或色淡，可伴痛经。

　　4、乳房疼痛：常为胀痛或刺痛，可累及一侧或两侧乳房，以一侧偏重多见，疼痛严重者不可触碰，甚至影响日常生活及工作。

　　大部分年青女性对乳房的保健意识都很薄弱，乳腺纤维瘤比较高发于年轻女性，是青春期少女常见的一种乳腺良性肿瘤，随着年纪的增长，发病率逐渐下降，绝经后的女性较少发生此病。

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