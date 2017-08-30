核心提示：宫颈疾病中，相对于宫颈糜烂、宫颈息肉等，宫颈白斑是比较少见的，往往是在做阴道镜窥视检查的时候，才顺道被查出来，且症状与其它的妇科疾病有相似之处，所以往往被忽略。

宫颈白斑的症状都有哪些？宫颈疾病中，相对于宫颈糜烂、宫颈息肉等，宫颈白斑是比较少见的，往往是在做阴道镜窥视检查的时候，才顺道被查出来，且症状与其它的妇科疾病有相似之处，所以往往被忽略。那么，宫颈白斑的症状都有哪些呢？

长沙仁爱妇产医院妇科医生解答到：

白斑的出现通常是指玄色素细胞退化死亡所表现的现象，是一种常见的色素退化消逝的表现形式，几乎在全身何处都有可能产生，常见侵害部位包括脸部、嘴唇、手部、手臂、腿部、生殖器。

一般来说，单纯性质的宫颈白斑没什么症状，通常患者如果同时患有宫颈糜烂或宫颈内膜外翻时，则会表现为白带增多，会有血性分泌物出现在阴道里，或者有接触性出血的现象。所以一般也是女性在诊查其他疾病时，进行阴道宫颈窥视观测时，才发现宫颈局部有白色斑片状区域。

白斑一般大小、形态不一，病灶小，直径不超过1cm，可单个或多个出现，个别病例的白斑能超越子宫颈达阴道穹窿。白斑的表面为灰白色或仅比四面粉红色粘膜稍发亮，边沿有的整洁，分界清楚，有的则不整洁，用棉签易将白斑的表面擦去，底部浮现点状出血。

宫颈白斑的发病率约为四成，且近年来更有上升的趋势。引起的白斑的原因，有的专家认为可能与体内雌激素的含量过高有关，或是宫颈炎的扩散等对局部的造成刺激，导致宫颈表皮的异常增生、角化。但是一般出现白斑的部位，其癌变率都非常高，如声带白斑，也是一种癌前病变的可能，所以专家也推断，宫颈癌的致癌因素与宫颈白斑的发生可能有直接关系。

温馨提示：宫颈白斑虽然表面看上去没什么症状出现，但实际潜伏的危害是非常大的，所以女性一定要定期进行身体检查，不要忽视了这个疾病的危害，出现白带异常的时候就要立即前往医院做检查了。