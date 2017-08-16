孕妇怎么防止白癜风扩散呢

核心提示：孕妇体质是很敏感的，身体素质较差，对外界抵抗力较低，比较容易患上疾病，而在药物上又存在很多禁忌。倘若孕妇患上白癜风，就是一件很头痛的事情，部分孕妇怕治疗影响胎儿健康，也担心白癜风扩散。

孕妇怎么防止白癜风扩散？孕妇体质是很敏感的，身体素质较差，对外界抵抗力较低，比较容易患上疾病，而在药物上又存在很多禁忌。倘若孕妇患上白癜风，就是一件很头痛的事情，部分孕妇怕治疗影响胎儿健康，也担心白癜风扩散。那么，孕妇怎么防止白癜风扩散？

孕妇怎么防止白癜风扩散？

一、孕妇白癜风患者是一个特殊的人群，在饮食上面要特别的注意，饮食上不要有过多的禁忌，因为现在孕妇期间需要很多的营，但是孕妇白癜风患者不能吃激素和免疫抑制剂或含有这些药物的所谓“纯中药制剂”，服用药物一定要在医生的指导下，否则不利于疾病控制，还可能对胎儿造成严重的影响。

二、女性在怀孕期间抵抗力下降，要防止白斑的扩散，我们应该带着自己的孕检单子去专业治疗白癜风的医院，让医生看看胎儿的健康状态，然后根据患者的身体情况去控制病情或者治疗，在保证不伤害孩子的前提下，阻止孕妇白斑的扩散，达到理想的效果。

三、根据孕妇的具体情况，针对性治疗。孕妇现在处于特殊时期，在选择治疗方法的时候不能马虎，方法要有针对性，同常人要区分开，禁忌使用手术和药物，患者一但选择失误就会加重病情，这样也会影响到孩子的成长发育，对患者白斑后期的治疗增加难度。

四、孕妇患者在祛白的时候更不要使用偏方药方或者是遮盖剂，这样的方法只是短暂性的遮盖，并且药物治疗并不适合孕妇，会刺激身体，严重的会导致孩子畸形。孕妇白癜风患者可以适当的做一些锻炼，增强体质，预防白癜风，同时也及时选择专业的医院，在专业医生的指导下，接受全面治疗，积极合作，争取早期治疗，远离白癜风的危害。

孕妇怎么防止白癜风扩散？提醒准妈妈们：在患上白癜风后，不要随便买药进行涂抹服用，是药三分毒，对自身或者肚里的宝宝都是不好的。患者还要做好白癜风的护理工作，生活中有很多因素都会刺激白癜风，导致扩散。争取早日远离白癜风的困扰。