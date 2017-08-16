39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 长沙中研白癜风医院 > 正文
综合
问医生

什么习惯会使白癜风复发呢

2017-08-16
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：白癜风的反复发作一直以来都是导致白癜风难以治好的原因之一。治疗白癜风只靠好的医院好的治疗方法是远远不够的，在生活中日常护理同样很重要，并且患者在生活中一定要远离这些诱发白癜风的因素。

　　什么习惯会使白癜风复发？白癜风的反复发作一直以来都是导致白癜风难以治好的原因之一。治疗白癜风只靠好的医院好的治疗方法是远远不够的，在生活中日常护理同样很重要，并且患者在生活中一定要远离这些诱发白癜风的因素。那么，什么习惯会使白癜风复发？

　　什么习惯会使白癜风复发？

　　白癜风在压力过大的情况下会出现复发。

　　很多患者都知道这种疾病很容易出现复发的现象。因此即使在治好之后，心里仍然会担心疾病会出现复发的现象，因此出现了心理压力过大的现象。也因此影响到了正常的生活，那么像这样就必然会引发白癜风的发病。因为在白癜风所有发病原因中有一个原因就是压力过大而引起的，所有患者在治好之后应该保持良好的心态，不要出现压力过大的现象，以免引发白癜风的复发。

　　在暴晒之后也会引起复发。

　　夏天天气炎热，太阳中的紫外线也非常的强烈，如果过度的照射会使黑色素细胞功能亢奋，有些患者皮肤比较脆弱的严重的会出现皮肤晒伤、脱皮等等情况，必然也会引发白癜风出现复发的现象。所以这也是原因之一。因此在炎炎夏日，治好之后的白癜风患者们一定要做好防晒的工作，不要因为疾病治好了，就可以忽略了巩固的治疗。

　　不规律的生活习惯会引发复发。

　　随着社会的发展，现代人都喜欢晚睡晚起，作息生活部规律，凌晨一两点钟还在玩电脑、做工作、吃夜宵，白天在家里睡觉。饮食多以快餐为主，一个汉堡包，两块麻辣鸡翅，长期下去，不但容易肌肤干燥，还会因免疫下降，内分泌紊乱，加速白癜风的复发。

　　不注意食疗的巩固也会引发复发。

　　白癜风在治疗期间，在饮食上是有很多禁忌的，专家经常会要求患者做好相关的禁忌工作，帮助疾病的治疗。但是很多患者在治好之后，就忽略了饮食的重要性，在夏季经常喝冰镇过的饮料以及酒水等等，三餐也变得非常的不规律，像这些都是白癜风的禁忌。所以患者如果出现以上的不良习惯，那么就很容易会引发白癜风的复发。

　　什么习惯会使白癜风复发？相信大家看了以上容易复发的几个因素，希望大家能明白其中的意义，希望那些没有得白癜风的人养成良好的生活习惯，避免白癜风的发生，那些已经得了白癜风治好了的，也同样注意后期护理，避免再次复发。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈