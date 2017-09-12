贵阳儿童羊癫疯的治疗方法

核心提示：癫痫俗称羊癫疯，是一种导致大脑功能性障碍的一种脑科疾病

癫痫俗称羊癫疯，是一种导致大脑功能性障碍的一种脑科疾病，小孩子的抵抗力是比较弱的，由于自身正处于一个发育的阶段，所以癫痫对于儿童患者来讲对其的影响是非常大的，那么贵阳儿童羊癫疯的治疗方法有什么？

很多孩子因为感染上了羊痫风就容易出现很多不良影响，有一些羊痫风患者可出现连续性发病，这种状况属于严重的羊痫风病症。患者连续性发作时，会出现身体肌肉快速抖动，其间患者会有短暂的清醒。羊痫风的持续性发病可延长数个小时，甚至数天，若是病情过于严重，可使患者陷入生命危险。因此越早治疗对于患者来讲就越有帮助，让我们来了解一下儿童羊痫风的治疗方法有哪些。

儿童羊痫风的治疗方法：

1、饮食治疗：饮食治疗法主要是通过进行脂肪含量较高，蛋白质及碳水化合物含量较低的饮食方法，促使体内酮体的产生，模拟患者身体饥饿，有效缓解症状。但是该方法存在一定风险性，必须在正规且条件允许的权威医疗机构进行，患者及家属不可擅自使用。

2、长期坚持：坚持长期治疗是主要羊痫风的治疗原则。由于病症治疗过程相对较为漫长，患者必须配合主治医生，坚持长期治疗。在完全控制病症发作2～5年后，医生会根据患者具体的发作类型、脑电图正常情况，综合考虑后决定药物减量和停服的时间。

3、药物治疗：这是主要的羊痫风治疗方法，其治疗原则为用药早、剂量足、服药准和时间长。在准确诊断为羊痫疯后应马上服药，来控制病症的发作。但用药时药物剂量要严格掌握好，避免出现毒性反应，患者要坚持长期用药，切记不可突然停发药，以防病症反复发作或加重病情。

4、外科治疗：除了颅内病灶如脑瘤、颅内血管畸形等等常需外科手术治疗癫痫外，目前对约20%常无法以常用药物和新型药物到达理想的控制，外科手术切除放电就成为治疗的另一选择。外科治疗的胜利与否，手术前的评价是相当重要的。

5、心理上的支持：根本上，羊痫风朋友并不是有特别艰难的人，但常受外界欺负或歧视，因此产生自卑、对抗及心情低落等心理问题，招致治疗过程遭到无谓干扰而影响治疗效果。因而对羊痫风病人要有一定的关心与抚慰是十分必要的。

6、合理用药：合理用药可以有效控制羊痫风的发作，且安全性较高。如果出现病症，患者要到正规医院进行检查，并在医生的指导下，可通过传统药物或新一代药物来治疗病症。羊痫风主要为单药的小剂量开始治疗，如果单药不能控制病情，再考虑加入另外一种药物。

对于儿童癫痫的患者来讲要尽量做到及时的治疗，避免病情的发作给患者带来严重的伤害