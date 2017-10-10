贵阳癫痫专家谈药物治疗癫痫

核心提示：药物治疗癫痫行吗？癫痫的出现在我们生活中其实是不陌生的，由于人们生活的不断变化，就导致了癫痫的不断发生。但是，您也不要紧张，生活中也是会有很多的治疗癫痫的方法的。

药物治疗癫痫行吗？癫痫的出现在我们生活中其实是不陌生的，由于人们生活的不断变化，就导致了癫痫的不断发生。但是，您也不要紧张，生活中也是会有很多的治疗癫痫的方法的。那么，药物进行癫痫的治疗效果会好吗？我们来看贵阳癫痫专家为大家讲解的药物治疗癫痫的注意事项。

1.抗癫痫药物使用指征

进行癫痫的诊断假如一旦确立，好就是及时应用抗癫痫药物以此来控制发作。但是对首次发作、发作有诱发因素或发作稀少者，可酌情考虑。

2.选择抗癫痫药物时原则

对癫痫发作还有癫痫综合征就要进行进行正确分类是合适的选药的基础。此外还要考虑患者的年龄(儿童、成人、老年人)、性别、伴随疾病以及抗癫痫药物潜在的副作用可能对患者未来生活质量的影响等因素。如婴幼儿患者不会吞服药片，应用糖浆制剂既有利于患儿服用又方便控制剂量。儿童患者选药时应注意尽量选择对认知功能、记忆力、注意力无影响的药物。老年人共患病多，合并用药多，药物间相互作用多，而且老年人对抗癫痫药物更敏感，副作用更突出。因此老年癫痫患者在选用抗癫痫药物时，必须考虑药物副作用和药物间相互作用。对于育龄期女性癫痫患者应注意抗癫痫药对激素、性欲、女性特征、怀孕、生育以及致畸性等的影响。传统抗癫痫药物(如苯妥英钠、苯巴比妥)虽有一定临床疗效，但是副作用较多如齿龈增生、毛发增多、致畸率高、多动、注意力不集中等，患者不易耐受。抗癫痫新药(如拉莫三嗪、左乙拉西坦、托吡酯、奥卡西平等)不仅临床疗效肯定，而且副作用小，患者容易耐受。

3.抗癫痫药物治疗应该尽可能采用单药治疗，直到达到有效或耐受量

单药治疗失败后，可联合用药。尽量将作用机制不同、很少或没有药物间相互作用的药物配伍使用。合理配伍用药应当以临床效果较好、患者经济负担最轻为最终目标。

4.在抗癫痫药物治疗过程中，并不推荐常规监测抗癫痫药物的血药浓度

只有当怀疑患者未按医嘱服药或出现药物毒性反应、合并使用影响药物代谢的其他药物以及存在特殊的临床情况(如癫痫持续状体、肝肾疾病、妊娠)等情况时，考虑进行血药浓度监测。

5.抗癫痫治疗需持续用药，不应轻易停药

目前认为，至少持续3年以上无癫痫发作时，才可考虑是否可以逐渐停药。停药过程中，每次只能减停一种药物，并且需要1年左右时间逐渐停用。

癫痫的药物治疗是一个长期的实践过程，医生和患者以及家属均要有充分的耐心和爱心，患者应定期复诊，医生应根据每个患者的具体情况进行个体化治疗，并辅以科学的生活指导，双方充分配合，才能取得满意的疗效。

需要注意的是，有些患者和家属在癫痫治疗方面存在一些误区，如有病乱投医，轻信谣传，惧怕抗癫痫西药“对脑子有刺激”，长期服用会“变傻”，不敢服用有效抗癫痫药物。而盲目投医，到处寻找“祖传秘方”、“纯中药”，轻信“包治”、“医治”的各种广告，不仅花费了大量时间和金钱，癫痫仍然得不到有效的控制，还延误了治疗的有效时机，人为使患者变成了难治性癫痫。