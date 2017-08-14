核心提示：眉毛一稀疏，不仅面容看起来寡淡，运势也变得给稀疏的眉毛一样，所以要想人生事业变得丰富饱满起来，首先要让稀疏的眉毛变得浓密起来，改变稀疏的眉毛，不仅使为了外表美观，更是为了自己的运势。种植眉毛让眉毛浓密丰满起来。

理想很丰满，现实很骨感。眉毛一稀疏，不仅面容看起来寡淡，运势也变得给稀疏的眉毛一样，所以要想人生事业变得丰富饱满起来，首先要让稀疏的眉毛变得浓密起来，改变稀疏的眉毛，不仅使为了外表美观，更是为了自己的运势。种植眉毛让眉毛浓密丰满起来。

种植眉毛让眉毛浓密丰满起来。大众都希望自己的眉毛长得好看，因为好看的眉毛能够让眼睛变得有神，同时提升个人形象；然而，并不是每个人的眉毛都是按照自己的意愿而生长，所以造成了很多人都眉毛稀疏、眉型不好看等现状。

种植眉毛让眉毛浓密丰满起来。由于没有好看的眉毛，生活中被朋友嘲笑，不时还受到其他人异样眼光，让人每天都活着困苦之中，眉毛种植有什么方法可以治疗呢？接下来，广州植发医院的专家为大家详细讲解。

眉毛种植专家指出，眉毛稀疏的原因有两种，一种是天生的稀疏，还有一种是眉毛脱发导致的眉毛稀疏。目前不管是哪种情况的稀疏，都可以用眉毛种植来解决。眉毛种植是应用显微外科手术取出后枕部健康的毛囊组织，经过特殊的仔细分离毛囊组织后移植到被移植部位。毛囊存活后便会长出健康的新发，新长出来的眉毛保持原有毛发的一切生物特性，不会再次坏死。

手术前专家会按照患者自身特点及需要设计眉形，按患者自身眉毛生长方向和密度进行移植，植眉后生长出来的是自然的眉毛，与一般的眉毛并无差异，效果真实自然。

种植眉毛让眉毛浓密丰满起来，拥有整齐浓密眉毛的人通常五官清晰分明，显得非常精神，而眉毛稀疏的人看上去就比较寡淡，整个人看上去无精打采的。这就是为什么眉毛稀疏的人妆前妆后差别都比较大，而眉毛整齐浓密的人就不会，所以要想拥有好运和美丽素颜，就赶紧来种植眉毛吧。