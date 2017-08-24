核心提示：对于很多想通过植发来重新收获浓密秀发的朋友们来说，最关心的就是植发的价格了，植发医院价格透明，网上有很多网友都对植发的价格很好奇，从而针对植发价格提出了很多问题，下面我们有请倍生植发医院专家来为大家解答下。

植发价格一般如何计费？对于很多想通过植发来重新收获浓密秀发的朋友们来说，最关心的就是植发的价格了，植发医院价格透明，网上有很多网友都对植发的价格很好奇，从而针对植发价格提出了很多问题，下面我们有请倍生植发医院专家来为大家解答下。

1、植发价格一般如何计费？

广州倍生植发医院专家表示，不同于很多外科手术的一口价，植发手术的价格是根据植发技术和植发中移植的毛囊单位数量来决定的。植发医院价格透明，目前植发技术一般分为有痕植发技术和无痕植发技术，相对而言无痕植发技术更加成熟、术后不留疤痕，是目前植发手术的好技术，当然植发价格上也比较贵。

另一方面，每个人脱发情况不同，需要移植的毛囊单位数量也不同，移植越多，植发价格自然也越高，目前无痕植发价格都是按照毛囊单位来收费的，因此种植毛囊的数量决定植发费用。

2、植发价格与生发产品治疗对比

一次植发花费几千至几万块，是否太贵？不少发友在了解到植发价格后比较犹豫。诚然，相对与生发产品治疗脱发来说，植发手术的价格的确是较贵一些，但植发能够从根源上解决脱发问题，植发医院价格透明，而生发产品治疗的几率较低，由于个体体质差异现象的存在，导致生发产品并非对所有脱发人群都有效，且通常会伴随一些程度的副作用，如影响性功能、心律等。

3、网友提问：我想植发，预算多少才够？

这是很多网友关心的问题，其实核心的问题就是自己究竟需要移植多少毛囊单位？这个问题并不是随口说说就能确定，而是需要专业仪器的检测。

如今植发医院越来越多，不少植发医院经常打出超低价等宣传来吸引眼球，让患者感觉难以抉择。但建议植发效果是根本，一些不正规的、无经验的植发医院，虽然价格很低，植发医院价格透明，但是植发效果没有保障，这样就失去了植发手术的意义。患者在做植发手术时，一定要亲自去植发医院考察，必要时可以让医院出示医疗资历、相关荣誉的证明。