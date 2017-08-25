核心提示：“懒起画峨眉，弄妆梳洗迟”描述了古代女子画眉的姿态，而女人对眉毛美观的重视性一直延续至今，可是现在医疗美容技术发达，女人们告别了传统的的画眉方法，选择了更加方便快捷的植眉。

植眉的效果是否自然美丽？“懒起画峨眉，弄妆梳洗迟”描述了古代女子画眉的姿态，而女人对眉毛美观的重视性一直延续至今，可是现在医疗美容技术发达，女人们告别了传统的的画眉方法，选择了更加方便快捷的植眉。

植眉的效果是否自然美丽？有的爱美人士的眉毛天生会有些缺陷和不尽人意。从古代开始就有画眉这一说，但是现在的女性不满足于画眉，他们希望拥有自身自然的眉毛。现在通过种植眉毛就能很好的解决这一问题，下面我们一起来了解一下种植眉毛的优点。

植眉是所有的方法中，非常自然的方法。眉毛种植效果，眉毛种植是运用植发的方法，把部分毛囊种植在眉毛上，这样的方法达到的效果和真实的眉毛一样的，而且不仅是女性的选择，部分的男性因为不可能进行画眉，所以植眉也就成了他们的选择。

需要注意的是，广州植发医院眉毛种植是通过提取头发的毛囊进行的种植，所以眉毛会和头发一样生长，需要定期的修建其长短。

眉毛种植可以解决一些女士在进行绣眉纹眉以后，眉毛不生长的问题，以及一些女性眉毛稀少，残缺的问题。通过广州眉毛种植专家的设计和移植，能够拥有一个完美的眉形。

植眉也叫眉毛种植。植眉的效果是否自然美丽？倍生眉毛种植不同于以往的纹眉、绣眉，它坏死采用自身的毛发对眉毛出进行的种植，因为效果非常自然，而且它还有着其他美眉方法不能比拟的优势，那就是眉毛种植是长久性的。