核心提示：靓丽的外表少不了一头浓密健康的头发，可是现实中有很多因为脱发而秃顶，或是头发稀疏的人，所以植发成为了他们的选择，可是他们都很关心一个问题，那就是植发效果好不好？植发的费用是怎么计算的？

靓丽的外表少不了一头浓密健康的头发，可是现实中有很多因为脱发而秃顶，或是头发稀疏的人，所以植发成为了他们的选择，可是他们都很关心一个问题，那就是植发效果好不好？植发的费用是怎么计算的？

广州植发医院植发的费用是按照单位毛囊的价格来收取的，也就是说患者需要移植的毛囊数量乘以单位毛囊的价格，就可以大体估算出一次植发多少钱。但是目前单位毛囊的价格并没有一个统一的标准，患者使用的技术不同，价格也就有偏差。

植发的价格一般是按照需要移植的毛囊数量来决定的，脱发的面积越大，所需要的毛囊就越多，再检测可供移植区域的毛囊数量，再来决定价格。

据了解，有部分发友为了贪图小便宜，然后随便找了一家医院进行植发，从而导致效果不佳。广州植发医院专家表示，选择植发医院时需谨慎，不要掉入价格陷阱，非正规植发医院是没有主流的技术，经验丰富专家，虽然价格便宜些，但却不能成功解决脱发。

那么，哪家植发医院正规且价格公道合理呢？专家表示，要想正规，价格公道合理的医院，建议发友们选择广州植发医院，该院是较早成立植发行业的医院，值得发友们选择。

植发的费用是怎么计算的？关于这个问题广州植发医院的专家已经给了相应的解答，植发价格是按照种植的毛囊数量来定的，通俗的来讲，脱发的面积越大，植发所需要的价格就越高。