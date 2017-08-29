39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 广州倍生植发医院 > 正文
综合
问医生

植发需要多少钱 手术是怎么做的

2017-08-29
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：有着秃顶、头发稀少的人都想追求方法来治疗和改善，在通多对比以后，他们还是准备选择植发这个最靠谱的方法，可是有关植发的问题，比如说植发需要多少钱？手术是怎么做的？这些都是他们所关心的，今天我们有幸请到广州植发专家来为我们大家讲解一下。

　　 有着秃顶、头发稀少的人都想追求方法来治疗和改善，在通多对比以后，他们还是准备选择植发这个最靠谱的方法，可是有关植发的问题，比如说植发需要多少钱？手术是怎么做的？这些都是他们所关心的，今天我们有幸请到广州植发专家来为我们大家讲解一下。

　　 植发需要多少钱？手术是怎么做的？

　　 正规的广州植发医院会根据每一位脱发患者设计合适的手术方案，会采用植发技术的综合治疗，比如平时的饮食和生活习惯，提前做好准备，植发后也要做好术后护理。

　　 植发需要多少钱？手术是怎么做的？

　　 选择的医院和选择的技术手段和不同的患者不同的程度等综合因素决定的价格不同。雍禾植发医院专家对于植发费用所列出的公式：植发的最终价格=患者的毛囊移植数量×毛囊的单位价格。不过也是根据您选择的技术不同，使得毛囊单位价格不同。这样一来，很多想要植发的患者们都能够大概明白了植发的费用了吧。

　　 植发多少钱？影响头发种植手术费用还包括最为重要的就是选择医院的不同。正规的医院，医院的规模大，毛囊的单位价格合理，植发效果也好。使得头发种植的费用比较合理，所以发友们如果选择头发种植手术一定要选择正规的医院，这样不仅不会花冤枉钱，而且能达到植发的效果。

　　 植发需要多少钱？手术是怎么做的？植发采用的自身后枕部的毛囊对所需处进行种植，而关于植发的价格是根据种植的毛囊数量来定的，简单点说，就是种植的毛囊数量越多，植发的价格也就会贵。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈