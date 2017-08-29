核心提示：说到脱发，很多人发友深受其害，都要替自己抹一把辛酸泪，为了治疗脱发，他们东奔西走，花费了大量精力、时间和金钱，结果脱发还是没能得到治疗，那么，脂溢性脱发可以植发吗？价格贵吗？

说到脱发，很多人发友深受其害，都要替自己抹一把辛酸泪，为了治疗脱发，他们东奔西走，花费了大量精力、时间和金钱，结果脱发还是没能得到治疗，那么，脂溢性脱发可以植发吗？价格贵吗？

脂溢性脱发可以植发吗？价格贵吗？在脱发类型中，最常见的就是脂溢性脱发了，一下就是关于中国脂溢性脱发人群调查报告：

脂溢性脱发占据脱发患者的90%以上，根据中国健康促进与教育协会公布的一项开展的“中国男性脱发调查”结果显示，有25%的人感觉自己正在受到脱发问题的困扰，其中47%为25~45岁的男性脱发患者，虽然患者因为脱发而影响了其工作和生活，但去医院就诊不足40%，大多数人都是通过防脱洗发水、生发水之类的药物作为自己的治疗方式。

广州植发专家指出，“这份调查比较真实的反映了当今社会关于脱发的两点问题，一是脱发患者逐年增多，有低龄化的趋势;第二是脱发患者大多数不知道如何治疗脱发，也没有听说过植发手术。”“脂溢性脱发成因多源自毛囊的特性，因此药物治疗是无效的，如果想快速有效的解决脱发问题，只能通过自体毛发移植手术来实现。

植发是一种被广泛应用于恢复脱发、少发部位头发的有效手段，尤其是近十几年迅速发展起来的无痕植发技术，让植发更加走入平民家庭。因无痕植发具有无痛、无痕、恢复快等特点，在东方已经完全取代传统有痕植发手术。

脂溢性脱发可以植发吗？价格贵吗？决定植发价格的扩展层是实力层面，即一家植发医院或植发机构的综合实力，包括营业面积、团队水平、手术器械、术后服务等。举个简单的例子，就像我们在餐厅吃饭，所支付的费用不但单是制作饭菜的材料成本价格，还包括厨师和服务员等的人力成本、餐厅的管理成本、房租费用、税收等等，同样的道理，按照植发医院的综合实力的不同，植发价格也会有上下的浮动。众所周知，越是有名的医生越贵。

另外能够影响植发价格的最后一个层面就是附加层，也就是在某一家医院手术进行手术的附加值。也就是活动，包括折扣、优惠、附送等。常常可见的是各个植发机构进行的折扣活动。因此，选择在广州植发医院活动期间进行植发手术，对于降低植发价格是非常好的方式。