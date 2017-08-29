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植发的副作用大不大

2017-08-29
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核心提示：不管是是什么，药物也好，手术也好，在带来益处的同时，也会有副作用的产生，只是这个副作用大小，和对人造成的影响大不大？就像最近非常热门的头发种植，它有副作用吗？副作用有哪些？手术会失败吗？这都是发友们非常想了解的。

　　 植发的副作用大不大？不管是是什么，药物也好，手术也好，在带来益处的同时，也会有副作用的产生，只是这个副作用大小，和对人造成的影响大不大？就像最近非常热门的头发种植，它有副作用吗？副作用有哪些？手术会失败吗？这都是发友们非常想了解的。

　　广州植发医院专家说，种植头发手术属于表皮层的微创手术，通过专用的器械取出健康的毛囊，然后将种植头发到需要种植头发手术，并且具备接受头发条件的脱发区域中。可见，种植头发手术对人体的伤害几乎没什么影响。但是许多患者因为种植头发价格，或者治疗心切，导致种植头发手术失败的案例发生。

　　种植头发手术失败一般主要表现为术中术后创口受细菌感染引发炎症，或者术后后遗症，效果不符合患者审美观等。 种植头发手术手术若不专业，种植头发手术的失败案例发生可能性就较大，估计这算是种植头发手术的坏处吧。

　　导致种植头发手术失败的因素主要与种植头发手术技术，种植头发手术医院是否正规等有关系。FUT隐痕种植头发手术，需要在术中进行开刀，若是遇上不正规的医院，在无法保证种植头发手术效果的前提下，没有经过正规检测，后果更是不堪设想。

　　植发的副作用大不大？种植头发属于一种非常小的外科手术，以往种植头发的方法FUT隐痕种植头发手术因为需要开刀可能会有疤痕的产生，可是现在的生FUE无痕植发技术就不一样了，FUE无痕植发技术无需开刀住院，术后无痕，是你最理想的选择。

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