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植发的费用是不是特高？普通人消费的起吗？大家在看上一件商品想要收入囊中时，肯定都会先询问一下它的价格，不贵是便宜的小菜还是贵重的珠宝，看上商品，肯定就要开始问价，比如说头发种植，网上有许多询问其价格的网友，不是说问价的都是对商品感兴趣的吗？那么植发的费用是不是特高？普通人消费的起吗？

广州植发医院专家表示，根据目前植发市场的一个大形势，由于技术差异，再加上每个人的脱发情况各不相同，所以并不能统一定价，不过正规的植发医院都是按照毛囊单价计算的。

另外技术差异，对于费用的影响也还是比较大的。Fut有痕植发技术，需开刀、弊端多，费用相对便宜；fue技术，使用相对比较广泛，不仅避免了开刀的风险，器械也更加精密，费用相比有痕技术较高。

目前植发需求日益扩大，随着竞争日益激烈，植发费用也有所降低，所以对于发友来说，是个非常不错的消息。当然也有不少非法行医的机构，大打价格战，而实际包装的是以往的老技术，所以不要盲目贪图低收费，而掉入植发陷阱。一般正规的植发机构，不仅收费制度比较合理、透明，而且定期还会推出一些优惠折扣活动，这样就能节省一大批开支，具体优惠信息可以到相关正规机构网站进行查询。

植发的费用是不是特高？普通人消费的起吗？关于植发的价格，大家不要只关心价格，术后的效果也是非常重要的，所以说不管大家选择做哪种美容手术，性价比是最关键的，就要价格要透明实在，技术要过硬，植发效果要好。