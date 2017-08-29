核心提示：人的头发和指甲一样，在人的一生中，都是会不断生长的，当然，在生在的头发也会有头发脱发，每天掉发100内都是属于正常范围内的，可是每天掉发超出了这个数字，那就要注意下了。有些人对平时的脱发不甚在意，结果头顶头发越来越稀少了，这该如何是好呢？

头顶头发日渐稀疏怎么办？人的头发和指甲一样，在人的一生中，都是会不断生长的，当然，在生在的头发也会有头发脱发，每天掉发100内都是属于正常范围内的，可是每天掉发超出了这个数字，那就要注意下了。有些人对平时的脱发不甚在意，结果头顶头发越来越稀少了，这该如何是好呢？

精神压力、工作生活压力、失眠熬夜、喝酒抽烟吃荤、饮食结构变化、环境污染等是脱发的主要原因，不良的生活习惯加剧脱发，脱发严重使头顶头发稀少。

头顶头发稀少对患者的形象会造成一定的影响。相同年龄的人，如果头发浓密，会显得更年轻更有活力;反之头顶头发稀少，会显得苍老而不自信。头顶头发稀少该怎么办？应该怎么治呢？

广州倍生植发医院专家表示，头发稀疏的根本原因在于毛囊问题。毛囊是生长头发的器官，毛囊受损会影响头发的生长。所以不论是遗传的原因还是内分泌的原因，导致的结果是毛囊的变性、坏死，而毛囊一旦坏死是不可能再生的。所以科学的讲毛囊的变性、坏死是造成各种类型脱发的根本原因。

脱发患者头顶上的毛囊存在结构上的先天性缺陷，毛囊出现萎缩或者坏死，从而引起脱发，所以头发的数量就会随之变少。脱发严重如果不加以治疗，会使头顶大面积稀疏，头发变少，毛囊受损坏死，头发就会停止生长，会形成U型脱发症状，头顶慢慢发展至光秃。

针对毛囊坏死的长久性脱发，目前解决头顶头发稀少好的办法是毛发移植。

毛发移植也叫自体毛发移植，其原理是利用显微外科技术提取出人体后枕部健康的毛囊组织经特殊的分离和培养之后，按照头发自然生长方向均匀种植在脱发区域，毛囊存活后便会生长出健康的新发，而且所长出的新发保持原有头发的一切生物学特性，不会再次脱落或坏死。

头顶头发日渐稀疏怎么办？脱发如果不重视，就会造成头顶头发稀少，再部想办法解决的话，发展倒后来就很有可能会秃顶，没有谁会希望看到镜子秃顶的自己吧？针对毛囊坏死的长久性脱发造成的头顶头发稀少，好的办法就是倍生瑞士NATURE美学植发，NATURE技术的优势在于植发的同时为注入活细胞，增加的毛囊的成活。