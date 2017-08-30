核心提示：每天梳头的时候掉几根头发算是脱发吗？广州倍生植发专家说，每天掉发100根内都是属于正常的，说如果超过这个数字，那就要重视，很有可能是患上了脱发，植发可以治疗烦人的脱发吗？

植发可以治疗烦人的脱发吗？要想治疗脱发，我们首先要搞清楚一个问题，那就是脱发是什么？每天梳头的时候掉几根头发算是脱发吗？广州倍生植发专家说，每天掉发100根内都是属于正常的，说如果超过这个数字，那就要重视，很有可能是患上了脱发，植发可以治疗烦人的脱发吗？

一直脱发怎么治？一直脱发可以采用植发的方式来治疗，植发也就叫头发种植，是通过毛囊移植的方式来治疗脱发的，即植发医生会使用特殊的器械提取后枕部的健康毛囊，经过一定的处理加工之后，艺术性的种植到脱发的部位，等到移植的毛囊存活下来，脱发部位就能重新长出头发，并且由于所移植的后枕部毛囊具有不受雄性激素影响的生理特性，通过种植新长出来的头发不会再次脱落。

通过手术原理，我们可以看出植发手术移植的毛囊是脱发患者自己的，并且这部分毛囊具有先天不受人体雄性激素影响的特性，所以移植之后同样具有这样的属性，头发不会出现再次掉落的情况，可以持久生长，发友们可以随意进行修剪、烫染等，都是没有任何影响的，外人也看不出来。

植发可以治疗烦人的脱发吗？如果时暂时性的脱发，很有可能是因为季节转换或是生活作息不稳定等原因造成的，经过一段时间的调整便可恢复，如果一直脱发的话，可以选择到广州倍生植发医院进行头发种植，这样才能早日摆脱脱发，让头发恢复健康状态。