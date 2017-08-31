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烫染导致脱发该怎么办

2017-08-31
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核心提示：现在美容美发的方式很多，很多人为了让自己更加漂亮洋气都选择了烫发，可是有时候烫发过多，是会对头发造成伤害的。家住广州的刘小姐，就是因为频繁的烫发，导致头发大量的脱落，烫染导致脱发该怎么办？

　　 烫染导致脱发该怎么办？现在美容美发的方式很多，很多人为了让自己更加漂亮洋气都选择了烫发，可是有时候烫发过多，是会对头发造成伤害的。家住广州的刘小姐，就是因为频繁的烫发，导致头发大量的脱落，烫染导致脱发该怎么办？

　　广州植发医院专家指出，烫发所使用的药水含有大量化学物质，化学物质可以使头发定型，与此同时，使用烫发药水会刺激到头皮，使毛囊萎缩甚至是坏死，最终出现脱发的情况。社会向前发展的速度越来越快，为跟上发展的步伐，大众对自己的要求也开始严格起来，首先从形象上开始改变。

　　烫发是改变形象的一个方法，烫发后头发不再是单一的样式，可以出现梨花式发型、大波度发式等，但是如果出现了烫发失败导致脱发的情况改怎么办呢？失去的头发还可以挽救吗？

　　脱发形象是怎样相信大家都不会陌生，脱发患者会受到旁人异样的眼光，心里承受能力比一般人高，由于脱发后个人形象受损，致使他们在生活上、工作上都受到了很多的阻碍，例如形象不佳一直处于单身，工作能力强但不被上级重用等。至今为止，能够解决脱发患者这种困扰的方法是植发技术。

　　烫染导致脱发该怎么办？想这种情况属于毛囊弄到了损伤，所以才会一直脱发，针对这种情况，解决办法是采用植发的手段，植发移植的是自身后枕部稳定性毛囊，种植成功后，头发不会再脱落，但是还是要注意保护自己的头发，减少烫发次数。

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