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植发手术有副作用吗

2017-08-31
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核心提示：植发手术有副作用吗？会对人造成危害吗？我们生病了要吃药，可是看看那些药品的说明书可以发现，很多药物都有一定的副作用，有的副作用大，有的副作用小。小小的药物都会存在副作用，那种植头发有副作用吗？副作用是什么？对人体有危害吗？

　　 植发手术有副作用吗？会对人造成危害吗？我们生病了要吃药，可是看看那些药品的说明书可以发现，很多药物都有一定的副作用，有的副作用大，有的副作用小。小小的药物都会存在副作用，那种植头发有副作用吗？副作用是什么？对人体有危害吗？

　　植发会不会危害健康，首先要知道植发的原理是什么。植发是通过毛囊移植技术，让专业的医生根据脱发患者的自身头发情况以及发型需求设计出需要植发的轮廓，然后再使用特殊的仪器将后枕部毛囊提取出来种植到提前设计好的植发区域中，完成植发。成活的毛囊会在此重新建立新的血液循环，生长出头发。

　　植发属于微创外科手术，对人体是没有伤害的，正常情况下植发不会留下后遗症。植发专家建议，一定要选择正规广州植发医院，如果选择的植发医院不专业，医生技术不娴熟，很有可能导致植发成活率差，头发长不出来，到时候不仅没得到改善，还那个费钱和毛囊资源。

　　上述就是有关植发副作用和危害的介绍，植发是一项非常小的外科手术，无需开刀住院，也无需拆线，是一项非常小的外壳手术，创伤非常小，因此担心种植头发有副作用的发友们可以完全放心，如还有疑问可咨询广州植发医院的专家。

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