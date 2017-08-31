核心提示：现在很多商家为了利益，往往把自家商品吹的天花乱坠，效果多么多好呀，不买后悔之类的。就像电视广告上的生发药水，什么一抹就能让头发迅速生长，一些上过当的发友们深受其害，从而把眼睛转向了更加科学化的植发，那么，植发效果真的那么神奇吗？

植发效果真的那么神奇吗？现在很多商家为了利益，往往把自家商品吹的天花乱坠，效果多么多好呀，不买后悔之类的。就像电视广告上的生发药水，什么一抹就能让头发迅速生长，一些上过当的发友们深受其害，从而把眼睛转向了更加科学化的植发，那么，植发效果真的那么神奇吗？

植发手术就是将脱发患者后枕部的毛囊提取出来，然后移植到患者的脱发部位，但是前提是将这些毛囊进行分离在进行好的处理。按照头发的生长方向进行艺术话的种植，等到这些毛囊适应了这些部位之后就可以长出新的头发解决脱发问题。

植发效果真的那么神奇吗？倍生植发专家说，植发手术微创的，手术风险小伤害小，手术以后没有什么痕迹，植发的工程是没有痛苦的，因为本身植发是提取患者自己的肌肤的，所以不会出现排异性，植发过程很是轻松，可以看书听音乐等等。植发以后毛囊的成活率也是比较高的。

植发效果真的那么神奇吗？效果比较明显，可能植发不会让所有人满意，但是却是给一大部分人解决了脱发问题，因为每个人本身的审美是不一样的，同时植发也是一项手术，手术就有风险，就会存在一些不确定的因素，但是我院在临床上取得的效果是所有人不能想象的。

广州倍生植发医院的瑞士NATURE美学植发技术是针对脱发采取的技术，这项技术是利用先进的设备最完备的理念，给患者最有效的治疗，短时间内帮助患者摆脱脱发问题，同时不会伤害患者正常头皮肌肤。

植发效果真的那么神奇吗？植发效果到底好不好口说无凭，顾客真实案例是明显的证明，广州倍生植发有众多发友的案例及植发前后对比照片，感兴趣的，或对植发半信半疑的可以搜索倍生植发进去倍生植发网站查看，还可以和倍生植发专家进行一对一的交流哦。