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广州尖锐湿疣的早期有什么症状表现

2017-09-28
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　　在我国有很多的疾病的发生，而患有尖锐湿疣对于人体的危害是很大的，由于尖锐湿疣的初期是非常不容易被发现的，大家都知道越早发现越早治疗效果也就越好，因此大家一定要及时的预防和治疗，首先要知道尖锐湿疣的早期症状有哪些，具体的内容大家一起来看一下吧。

　　关于尖锐湿疣的早期症状这一问题，主要表现在以下几点：

　　生殖器尖锐湿疣是由于人类乳头瘤病毒感染所致，人乳头瘤病毒的特点是喜欢温暖潮湿的环境，因此生殖器部位的皮肤和黏膜有利于其生长和繁殖，尤其是受伤的部位更容易被接种人乳头瘤病毒，其次是会阴、肛门、直肠、腋窝、乳房、口腔、趾间等。而人乳头瘤病毒进入机体会，会有一段潜伏期(3周~8个月)，平均潜伏期约3个月，这也导致在发病初期，大多数患者感觉不到任何异常，特别是女性往往是在健康检查或其他妇科疾病检查时才发现。

　　但是随着疾病的发现，无论男性还是女性，均可出现外阴瘙痒的症状。所以，当自觉有外阴瘙痒的症状出现时，别忽视因尖锐湿疣所致。

　　对于尖锐湿疣的早期症状这一问题，而男性尖锐湿疣发病早期可在生殖器上发现小丘疹;女性则会表现出阴道分泌物增多，外阴烧灼感，或 疼痛、出血等。

　　上文的介绍，大家对于尖锐湿疣的早期症状是否了解呢？尖锐湿疣对于人体的危害是很大的，大家一定要早发现早治疗，希望大家生活中多注意能够尽早的发现疾病去治疗，避免严重的后果。最后也祝大家早日康复。

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