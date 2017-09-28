核心提示： 广州生殖器疱疹如何去治疗？生殖器疱疹是常见的性病之一，临床上生殖器疱疹易复发，导致病情反复复发，致使很多人都患上了生殖器疱疹危害健康。那么怎么样预防生殖器疱疹会有效果呢？专家介绍生殖器疱疹是单纯疱疹病毒感染的性病，人们在治疗生殖器疱疹的时候，应该对生殖器疱疹进行预防护理，这样才能尽快治好生殖器疱疹。那么怎样预防生殖器疱疹？下面权威专家详细介绍。

广州生殖器疱疹如何去治疗？生殖器疱疹是常见的性病之一，临床上生殖器疱疹易复发，导致病情反复复发，致使很多人都患上了生殖器疱疹危害健康。那么怎么样预防生殖器疱疹会有效果呢？专家介绍生殖器疱疹是单纯疱疹病毒感染的性病，人们在治疗生殖器疱疹的时候，应该对生殖器疱疹进行预防护理，这样才能尽快治好生殖器疱疹。那么怎样预防生殖器疱疹？下面权威专家详细介绍。

养成好习惯：注意卫生，注意勤通风、多洗澡，减少细菌的滋生，洗澡的时候注意不使用盆塘，洗浴后不直接坐在公共浴池的座椅上，在公共厕所尽量使用蹲式马桶，防止细菌进入我们的身体，讲究卫生，每日清洗外阴，换洗内裤;不使用他人的盆具、泳衣等。

不洁 ：这是生殖器疱疹的主要发病因素，通过这样的途径传播给我们，所以在以后要洁身自爱，避免性乱，减少感染生殖器疱疹的几率，还要注意防止引发家庭感染的现象出现，及时的做好生殖器疱疹的检查工作，做好护理。

注意个人卫生：家中有人患生殖器疱疹时，患者的内衣、床单以及被患者分泌物污染的用具可用煮沸或消毒液浸泡法消毒。在疱疹活动期，禁止性生活，以免被病毒传染。

生殖器疱疹在临床上是传播性很强的性病，人们在早期发现生殖器疱疹应该尽快治疗。虽然对生殖器疱疹进行预防有一定的效果，但是患上生殖器疱疹的几率还是挺高的。人们在生活中发现生殖器疱疹要尽快治疗，也要注意个人卫生，约束自身行为，避免患上生殖器疱疹危害健康。对生殖器疱疹的治疗方法还是要选择先进疗法进行治疗，早发现早治疗！

生殖器疱疹复发常见的诱发因素为：感染、发热、皮肤创伤、月经、日晒、寒冷、恶性肿瘤、精神紧张、疲劳、消化不良、慢性病、某些病毒感染等。因此，一旦感染生殖器疱疹，应有一个正确的心态，放松心情，避免过度疲劳，坚持锻炼身体，增加户外活动，增强自身免疫力，以免诱发病情，尽可能减少生殖器疱疹复发的频率。

生殖器疱疹是有单纯疱疹病毒(HSV)感染引起的。HSV有HSV-l和HSV-2两个血清型。生殖器疱疹主要为HSV-2(约占90%)感染。近年来，口-生殖器性行为方式导致HSV-l感染比例明显增加(10%～40%)。HSV存在于皮肤黏膜损害的渗液、精液、前列腺分泌液、宫颈及阴道的分泌物中，主要通过性接触传播。HSV侵入机体后首先在表皮角质形成细胞内复制，引起表皮损伤。当原发性生殖器疱疹的皮损消退后，残留的病毒长期潜存于骶神经节，机体抵抗力降低或某些诱发因素作用下可使潜存病毒再激活，而出现感染复发。

广州肤康皮肤病医院采用“磁旋辐+T细胞介入疗法”治疗生殖器疱疹，医院专家对于生殖器疱疹的治疗有着很丰富的经验，并且服务也比较好，治疗设备齐全，同时，对于生殖器疱疹能快速的治好，还能让大家摆脱疾病的折磨，是大家值得相信的医院。

广州肤康皮肤病医院针对生殖器疱疹的治疗，专门组织成立专家团队，均由从事治疗生殖器疱疹有数十余年、具备丰富的临床经验和扎实的病理知识的主任医师、副主任医师组成，特色疗法“磁旋辐+T细胞介入疗法”个体化医治，科学检测、从基础治疗生殖器疱疹。