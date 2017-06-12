广州和谐医院小发作癫痫一般急救手法

核心提示：小发作癫痫一般急救手法有哪些？癫痫是一种临床综合症，是大脑神经细胞反复发作的异常放电，导致大脑功能失调，无论在何时何地癫痫患者都有可能发作。

小发作癫痫一般急救手法有哪些？癫痫是一种临床综合症，是大脑神经细胞反复发作的异常放电，导致大脑功能失调，无论在何时何地癫痫患者都有可能发作。癫痫病发作一般可以分为大发作与小发作。那么，小发作癫痫一般急救手法有哪些呢？

1、癫痫发作时立即让患者躺下，且保持侧卧或仅使头部侧向一边，使患者口液易于从 口中畅流。

2、并不需口对口的人口呼吸，因易将呕吐物挤入肺部，造成窒息。

3、将枕头、棉被等软物围护在病人四周，预防意外发生。同时移开周围尖锐、硬、烫 之物，以免受伤。

广州和谐医院专家提示：一旦确诊患有癫痫，应及时治疗，避免癫痫发作带来意想不到的危害。治疗癫痫一定要去大型专业医院，及时接受专业治疗，这样才不会耽误病情。

“抗痫人生路 银杏叶相伴”广州和谐癫痫医院，作为国家卫生部直管非营利性三级医院，联合全国二十一个省级抗癫痫协会，全国联动，在5月1日-5月31日，开展“癫痫大型公益援助活动”。呼吁社会各界要关爱癫痫患儿及其家庭，帮助癫痫患儿科学治疗，回归正常生活。主会场：广州站 活动指定医院：广州和谐癫痫医院。活动期间：癫痫患者可申请3000-5000元治疗援助金。援助名额有限，点击申请3000-5000元癫痫诊疗援助金

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癫痫救助/扶贫/中国抗癫痫协会指定诊疗医院

广州和谐医院作为癫痫救助、扶贫、医保定点医院，属于非盈利性医院。可根据实际情况，针对癫痫患者给予大的帮助。癫痫诊疗实行惠民收费标准，院内所有诊疗项目均按照市、区物价部门核定的标准收费。拒绝乱收费，滥用药物等现象发生，全面保障患者权益。医院大厅设有国内各项医疗药品收费标准展示牌，可供患者进行查询