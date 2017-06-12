广州和谐医院 原发性癫痫具体症状

核心提示：原发性癫痫一般有哪些具体症状？根据癫痫病因分，可将癫痫病分为原发性癫痫何继发性癫痫两类。原发性癫痫患者可表现为频繁失神，短暂性的肌阵挛和全身抽搐。

原发性癫痫一般有哪些具体症状？根据癫痫病因分，可将癫痫病分为原发性癫痫何继发性癫痫两类。原发性癫痫患者可表现为频繁失神，短暂性的肌阵挛和全身抽搐。

1、全身抽搐：原发性癫痫患者在大发作时会出现全身抽搐的症状，癫痫发作多是在患者清醒的状态下产生的。

2、频繁失神：原发性癫痫患者会出现频繁失神的状况，这种状况每天会出现数十次左右。

3、短暂性的肌阵挛：原发性癫痫患者可能会出现短暂性的肌阵挛，也就是说肌肉在短时间内不能随意收缩。

很多癫痫患者感叹癫痫治疗没有效果，因而自暴自弃。其实癫痫病的治疗必须要正规专业医院治疗，很多癫痫患者为了贪图便宜，相信民间偏方，给广大癫痫患者造成伤害，让患者丧失治疗的信心。如果您还有其他疑问，请与广州和谐医院专家在线咨询。

癫痫救助/扶贫/中国抗癫痫协会指定诊疗医院

广州和谐医院作为癫痫救助、扶贫、医保定点医院，属于非盈利性医院。可根据实际情况，针对癫痫患者给予大的帮助。癫痫诊疗实行惠民收费标准，院内所有诊疗项目均按照市、区物价部门核定的标准收费。拒绝乱收费，滥用药物等现象发生，全面保障患者权益。医院大厅设有国内各项医疗药品收费标准展示牌，可供患者进行查询