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广州和谐小孩癫疯病有哪些症状

2017-10-12
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核心提示：婴儿发烧生病应该引起父母的注意，因为如果1烧不退很肯能有其他并发症出现，后果会很严重。那么婴儿发烧会有哪些并发症？届时更有北京癫痫专家亲临和谐，一对一解决癫痫难题。

　　癫痫病反复发作对患者大脑造成严重损害，引起记忆下降、智力发育，还会对患者的性格和心里产生很大的影响，婴儿发烧生病应该引起父母的注意，因为如果1烧不退很肯能有其他并发症出现，后果会很严重。那么婴儿发烧会有哪些并发症？

　　1.热容易造成脱水。患儿出现脱水的情况会让孩子退烧变得很困难，而且这种情况还会影响到孩子的血液循环，容易发生中毒的可能。患儿会发生口干口渴、烦躁不安甚至说胡话或抽搐，热度不仅不退且会更1，平时有营养不良的婴幼儿还可能会发生低钠血症，家长一定得注意孩子有没异常情况，一定要及时求医治疗。

　　2.有些患儿发热时可发生抽搐，多发生于1热时，快速发热一般发作快速，很少超过2次以上，只要抽搐时间不长，处理得当，对孩子健康影响不大。

　　3、脑水肿.当体温超过41℃时，体内蛋白质会发生分解，可引起脑水肿而致病孩死亡或留下脑病后遗症。因此，孩子出现40℃以上1热时必须紧急处理。“抗痫人生路 银杏叶相伴”广州和谐癫痫病医院，作为国家非营利性三级医院，联合全国抗癫痫协会，全国联动，在10月1日-10月31日，开展“癫痫大型公益援助活动”。届时更有北京癫痫专家亲临和谐，一对一解决癫痫难题。

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