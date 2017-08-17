39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 广州中医药大学金沙洲医院 > 正文
综合
问医生

广东省肿瘤治疗医院

2017-08-17
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：广东省肿瘤治疗医院？★★★广州中医药大学金沙洲医院肿瘤中心★★★专家介绍：肺癌患者吃什么水果好？肺癌的发病率日益增长，患上肺癌后除了要积极进行专业治疗以外，日常生活中也要适当调理。那么对于肺癌患者来说，日常饮食吃哪些水果有助调理病情呢？

　　广东省肿瘤治疗医院？★★★广州中医药大学金沙洲医院肿瘤中心★★★专家介绍：肺癌患者吃什么水果好？肺癌的发病率日益增长，患上肺癌后除了要积极进行专业治疗以外，日常生活中也要适当调理。那么对于肺癌患者来说，日常饮食吃哪些水果有助调理病情呢？

　　

　　1、肺癌患者可多吃梨

　　梨能生津、润燥、清热、化痰，并且含有丰富的维生素B2、胡萝卜素、维生素C等，具有一定的防癌抗癌作用。

　　

　　2、肺癌患者可多吃葡萄

　　葡萄中含有的白藜芦醇可防止正常细胞癌变，并能抑制已恶变细胞的扩散。中医认为葡萄有益气补血、除烦解渴、健胃利尿之功能，酸甜的葡萄对接受了放疗及手术后的癌症患者较为适宜。需要注意的是，由于葡萄皮和葡萄籽中也含有丰富的抗氧化物质，因此建议连皮带籽一起吃。

　　

　　3、肺癌患者可多吃草莓

　　新鲜草莓中含有一种鞣酸物质，能保护机体免受致癌物的伤害，尚有一定抗癌作用。另外，草莓有生津止渴、利咽润肺之功用，对缓解肺癌病人放疗反应、减轻症状有益。

　　

　　4、肺癌患者可多吃猕猴桃

　　猕猴桃能通过保护细胞间质屏障，对延长癌症患者生存期有一定作用。

　　5、肺癌患者可多吃苹果

　　

　　苹果中含有大量果胶，有实验证明它能与放射元素结合，并促使结合物无害地由体内排出。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈