核心提示：广东省肿瘤治疗医院？★★★广州中医药大学金沙洲医院肿瘤中心★★★专家介绍：肺癌患者吃什么水果好？肺癌的发病率日益增长，患上肺癌后除了要积极进行专业治疗以外，日常生活中也要适当调理。那么对于肺癌患者来说，日常饮食吃哪些水果有助调理病情呢？

广东省肿瘤治疗医院？★★★广州中医药大学金沙洲医院肿瘤中心★★★专家介绍：肺癌患者吃什么水果好？肺癌的发病率日益增长，患上肺癌后除了要积极进行专业治疗以外，日常生活中也要适当调理。那么对于肺癌患者来说，日常饮食吃哪些水果有助调理病情呢？

1、肺癌患者可多吃梨

梨能生津、润燥、清热、化痰，并且含有丰富的维生素B2、胡萝卜素、维生素C等，具有一定的防癌抗癌作用。

2、肺癌患者可多吃葡萄

葡萄中含有的白藜芦醇可防止正常细胞癌变，并能抑制已恶变细胞的扩散。中医认为葡萄有益气补血、除烦解渴、健胃利尿之功能，酸甜的葡萄对接受了放疗及手术后的癌症患者较为适宜。需要注意的是，由于葡萄皮和葡萄籽中也含有丰富的抗氧化物质，因此建议连皮带籽一起吃。

3、肺癌患者可多吃草莓

新鲜草莓中含有一种鞣酸物质，能保护机体免受致癌物的伤害，尚有一定抗癌作用。另外，草莓有生津止渴、利咽润肺之功用，对缓解肺癌病人放疗反应、减轻症状有益。

4、肺癌患者可多吃猕猴桃

猕猴桃能通过保护细胞间质屏障，对延长癌症患者生存期有一定作用。

5、肺癌患者可多吃苹果

苹果中含有大量果胶，有实验证明它能与放射元素结合，并促使结合物无害地由体内排出。