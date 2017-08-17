39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 广州中医药大学金沙洲医院 > 正文
综合
问医生

广东省治疗肿瘤医院哪家好

2017-08-17
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：广东省治疗肿瘤医院哪家好？★★★广州中医药大学金沙洲医院肿瘤中心★★★专家介绍：肺部肿瘤怎么治疗？得了肺部肿瘤怎么办，大多数人都会选择治疗，不过很多人在治疗这条道路上总是越走越坎坷，究其原因，是因为他们对正规的医疗制度以及医疗方法不了解，结果被不法分子利用，以至于上当受骗，为了防止大家继续被不法分子欺瞒，也为了大家顺利的治疗疾病，下面就介绍一下肺部肿瘤怎么治疗。

　　广东省治疗肿瘤医院哪家好？★★★广州中医药大学金沙洲医院肿瘤中心★★★专家介绍：肺部肿瘤怎么治疗？得了肺部肿瘤怎么办，大多数人都会选择治疗，不过很多人在治疗这条道路上总是越走越坎坷，究其原因，是因为他们对正规的医疗制度以及医疗方法不了解，结果被不法分子利用，以至于上当受骗，为了防止大家继续被不法分子欺瞒，也为了大家顺利的治疗疾病，下面就介绍一下肺部肿瘤怎么治疗。

　　

　　放射治疗

　　1、治疗原则

　　放疗对小细胞肺部肿瘤疗效好，鳞状细胞癌次之，腺癌最差。肺部肿瘤放疗照射野应包括原发灶、淋巴结转移的纵隔区。同时要辅以药物治疗。鳞状细胞癌对射线有中等度的敏感性，病变以局部侵犯为主，转移相对较慢，故多用治疗。腺癌对射线敏感性差，且容易血道转移，故较少采用单纯放射治疗。放疗是一种局部治疗，常常需要联合化疗。放疗与化疗的联合可以视病人的情况不同，采取同步放化疗或交替化放疗的方法。

　　2、放疗的分类

　　根据治疗的目的不同分为治疗、姑息治疗、术前新辅助放疗、术后辅助放疗及腔内放疗等。

　　3、放疗的并发症

　　肺部肿瘤放疗的并发症包括：放射性肺炎、放射性食管炎、放射性肺纤维化和放射性脊髓炎。上述放射治疗相关并发症与放疗剂量存在正相关关系，同时也存在个体差异性。

　　除此之外，化学治疗、外科治疗等也都是用于肺部肿瘤的治疗，患者不妨多多了解一下。对于肺部肿瘤患者一定要对治疗充满信心，要保持乐观的心态才能战胜病魔。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈