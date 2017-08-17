核心提示：广东省治疗肿瘤医院哪家好？★★★广州中医药大学金沙洲医院肿瘤中心★★★专家介绍：肺部肿瘤怎么治疗？得了肺部肿瘤怎么办，大多数人都会选择治疗，不过很多人在治疗这条道路上总是越走越坎坷，究其原因，是因为他们对正规的医疗制度以及医疗方法不了解，结果被不法分子利用，以至于上当受骗，为了防止大家继续被不法分子欺瞒，也为了大家顺利的治疗疾病，下面就介绍一下肺部肿瘤怎么治疗。

广东省治疗肿瘤医院哪家好？★★★广州中医药大学金沙洲医院肿瘤中心★★★专家介绍：肺部肿瘤怎么治疗？得了肺部肿瘤怎么办，大多数人都会选择治疗，不过很多人在治疗这条道路上总是越走越坎坷，究其原因，是因为他们对正规的医疗制度以及医疗方法不了解，结果被不法分子利用，以至于上当受骗，为了防止大家继续被不法分子欺瞒，也为了大家顺利的治疗疾病，下面就介绍一下肺部肿瘤怎么治疗。

放射治疗

1、治疗原则

放疗对小细胞肺部肿瘤疗效好，鳞状细胞癌次之，腺癌最差。肺部肿瘤放疗照射野应包括原发灶、淋巴结转移的纵隔区。同时要辅以药物治疗。鳞状细胞癌对射线有中等度的敏感性，病变以局部侵犯为主，转移相对较慢，故多用治疗。腺癌对射线敏感性差，且容易血道转移，故较少采用单纯放射治疗。放疗是一种局部治疗，常常需要联合化疗。放疗与化疗的联合可以视病人的情况不同，采取同步放化疗或交替化放疗的方法。

2、放疗的分类

根据治疗的目的不同分为治疗、姑息治疗、术前新辅助放疗、术后辅助放疗及腔内放疗等。

3、放疗的并发症

肺部肿瘤放疗的并发症包括：放射性肺炎、放射性食管炎、放射性肺纤维化和放射性脊髓炎。上述放射治疗相关并发症与放疗剂量存在正相关关系，同时也存在个体差异性。

除此之外，化学治疗、外科治疗等也都是用于肺部肿瘤的治疗，患者不妨多多了解一下。对于肺部肿瘤患者一定要对治疗充满信心，要保持乐观的心态才能战胜病魔。