核心提示：广东省治疗肿瘤哪家医院好？★★★广州中医药大学金沙洲医院肿瘤中心★★★专家介绍：周围型肺癌哪里中医治疗？说到肺癌，相信几乎没有不知道它的人，但说起周围型肺癌想必很多人连听都没听说过，其实周围型肺癌也属于肺癌的一类，它最麻烦的是早期患者没有或者症状十分不明显，所以很多患者都会因此耽误治疗，等到发现的时候已经为时已晚，到那时候就只能靠医院的努力，那周围型肺癌哪里中医治疗好呢？

广东省治疗肿瘤哪家医院好？★★★广州中医药大学金沙洲医院肿瘤中心★★★专家介绍：周围型肺癌哪里中医治疗？说到肺癌，相信几乎没有不知道它的人，但说起周围型肺癌想必很多人连听都没听说过，其实周围型肺癌也属于肺癌的一类，它最麻烦的是早期患者没有或者症状十分不明显，所以很多患者都会因此耽误治疗，等到发现的时候已经为时已晚，到那时候就只能靠医院的努力，那周围型肺癌哪里中医治疗呢？

医院专家团队：患者最关心的问题是疾病能不能治好，而疾病的治好又与医院的专家实力挂钩。名校之所以吸引众多学子是因为有名师，而好的医院更是少不了名医的坐阵。

医疗技术：在选择医院治疗时，最重要的一点还是看医疗技术如何，只有高水平的医疗技术才能赢得患者的认可，只有赢得患者的肯定，这个医院才能谈发展。

选择正规权威的大医院：权威的医院是治疗疾病的必备条件，一般这样的医院都有专业治疗此病的医师团队，要选择有优秀医生，也就是在医德上和业务技术上都优秀的医生所在的医院去治疗这种疾病，专业的医师队伍是一个好的治疗医院所必备条件。

宣传具体疗效是不是和实际相符：好多医院为了拉拢病人，会夸大宣传。患者必然要谨慎考察，关注分辨是不是存在不实的宣传和承诺。了解医院的成果，挑选出好的医院。病人要把握好医院的宣传是不是与实际相符，以此避免上当受骗，延误患病情况，受到财产损失。

千万不可选择小诊所：很多疾病患者，本来是为了省钱才到的小诊所，可往往是花的钱并不比大医院少，而病却治不好。出现这种现象的原因主要是，小诊所的单次治疗费用大多比较低，可是疗效只是暂时的，很容易复发。因此大家在选择之前一定要擦亮眼睛，谨慎选择。