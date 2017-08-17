核心提示：广东省肿瘤治疗医院哪家好？★★★广州中医药大学金沙洲医院肿瘤中心★★★专家介绍：肿瘤需要做什么检查？现在肿瘤的患病率很高，肿瘤对于人们的工作和生活都造成了一定的影响，如果身体出现不适，就要及时的到医院进行检查治疗，肿瘤需要做什么检查呢？大家一起来了解一下吧！

广东省肿瘤治疗医院哪家好？★★★广州中医药大学金沙洲医院肿瘤中心★★★专家介绍：肿瘤需要做什么检查？现在肿瘤的患病率很高，肿瘤对于人们的工作和生活都造成了一定的影响，如果身体出现不适，就要及时的到医院进行检查治疗，肿瘤需要做什么检查呢？大家一起来了解一下吧！

体格检查

体检是肿瘤诊断的重要部分，除根据病人主诉某些症状的特点，对有关器官组织进行细致的和有目的的检查外，还要进行系统的全身检查和肿瘤的局部检查。

1.全身检查目的在于确定病人是否患肿瘤，良性或恶性，原发性或继发性，有无远处转移，重要器官(心、肺、肝、肾、中枢神经系统、骨髓)的功能情况，能否耐受较大的手术治疗、放射治疗或化学治疗等措施。

2.局部检查局部检查的目的在于确定肿瘤发生的部位，与周围组织的关系及能否手术治疗，着重检查肿块与区域淋巴结受累的情况。

实验室检查

肿瘤早期多数无特殊症状和体征，尤其是内脏的恶性肿瘤，早期诊断十分困难。随着分子生物学、细胞生物学、肿瘤免疫学及肿瘤系列化研究的飞速发展，肿瘤的实验室诊断有了长足的进步，尤其是杂交瘤技术研究的成功和单克隆抗体工程的崛起，对肿瘤的早期诊断和疗效判断提供了更多的参考指标。此外，常规实验检查虽然不能诊断肿瘤，但是对于鉴别诊断和决定肿瘤治疗方案是不能缺少的。

1.血、尿、粪常规检查消化道肿瘤患者常有贫血表现，红细胞计数和血红蛋白定量呈中度或轻度降低，一般为正血红蛋白、正细胞性贫血。尿液中出现大量红细胞是泌尿系肿瘤的重要指征之一。粪便带血可能是胃肠道恶性肿瘤的早期信号，应注意鉴别。

2.痰液检查痰液直接涂片染色做脱落细胞检查，对肺癌的诊断有重要实用价值，涂片中找到癌细胞即可确诊。据统计，肺癌痰涂片阳性率在85%左右。因此，查痰是啼癌辅助诊断手段中一项简单、有效而实用的方法。

3.胸、腹水检查血性胸、腹水是肺癌、肝癌、胃肠癌及卵巢癌等有腹腔转移时最常见的征象，涂片镜检时发现癌细胞可帮助确诊。

4.胃及十二指肠液检查胃和十二指肠的疾病，可导致胃液和十二指肠引流液的质和量发生改变。检查此种分泌液，不但可以帮助诊断胃的恶性疾病，同时也可帮助了解胆汁分泌情况、胆道状态和胰腺功能，因此有助于胃、胆道和胰腺肿瘤的诊断。

5.生化检查由于致癌因素引起细胞基因表达失常，导致细胞癌变，某些酶或其他代谢物质产生过多或活性异常增高，可通过通透性增加的细胞膜渗出，进入血循环。也可因癌细胞破坏，直接释放出代谢物和各种酶，进入血循环。这样从患者血清中可以测出异常的代谢物或过高的酶活性，有助于肿瘤诊断。如碱性磷酸酶(AKP)有助于肝癌、胰头癌、胆管癌和骨转移瘤等的诊断。

6.肿瘤标记物用化学或免疫学方法，从机体的体液或组织细胞中检测出的可以提示患有亚临床肿瘤的化学物质，称为肿瘤标记物。目前所用的肿瘤标记物绝大多数是非特异性的，与其他某些疾病有交叉反应，因而必须结合其他检查予以鉴别。常用的肿瘤标记物有：甲胎蛋白(AFP)，主要用于诊断原发性肝癌和生殖腺肿瘤，极少数继发性肝癌AFP含量也可升高;癌胚抗原(cEA)，在大肠癌、胰腺癌、肺癌、乳腺癌、卵巢癌等均可升高，常用于治疗评估和监测肿瘤复发。

特殊检查

1.影像检查

(1)普通x线检查：胸部X线透视和拍片，方法简便，容易发现肺部肿块，是肺癌诊断不可缺少的基本检查。骨骼、鼻咽和鼻窦的肿瘤诊断也需x线检查参考。消化道肿瘤需做胃肠钡剂照影x线检查。泌尿道和胆道造影有助于泌尿系肿瘤和胆道肿瘤的诊断。乳腺肿瘤的早期诊断也离不开x线检查。此外，各部位的血管造影也要行x线检查。

(2)B型超声检查：能显示人体软组织的形态及活动状态，而且对人体无损伤、无痛苦、价格低廉、操作简便，是肿瘤初筛的诊断方法，尤其对肝、胰、胆囊、甲状腺和泌尿生殖系肿瘤颇有诊断价值。

(3)放射性核素检查：临床上常用的放射性核素有32弛P、131I、198Au、113In、99Tc、67Ga等，如用198Au诊断肝癌，可在病灶部位显示出充盈缺损区或占位性病变;用67Ga诊断肺癌，可在病灶处见到浓集的放射性“热区”。但核素检查并非是肿瘤的特异型诊断，因为肝囊肿、肝脓肿也可以出现占位性病变，肺部炎症也可显示出放射性浓集的“热区”。因此，必须与临床其他检查配合，全面分析才能做出正确诊断。现在常用99Tc做全身骨显像检查，能早期发现骨转移和原发性骨肿瘤。

(4)CT：解剖影像空间分辨率和对比分辨率高，横断面断层可避免影像的重叠，能够发现早期较小的肿瘤，特别是能够直接显示腹部实质脏器的解剖结构，例如胰腺癌临床诊断十分困难.有了cT之后，诊断率可大大提高。

(5)MRI：较CT的组织分辨率高，又能像核素检查那样进行机体生物化学代谢过程的监测，而且不需要造影剂即可观测血管甚至血流速度和方向。MRI对中枢神经系统、头颈部肿瘤、脊椎、四肢、骨关节及盆腔的肿瘤诊断效果更佳。对腹部如肝内占位病变的定性诊断，鉴别肿瘤的良、恶性优于CT和B超：MRI对区分肺门肿块与血管或淋巴结效果，对肺癌侵犯纵隔、大血管和胸壁的诊断有价值，MR血管成像(MRA)是近年来新开发的技术，能够立体三维显示颅内血管和肺动咏系统。

(6)PET：是目前核医学档次的显像技术。临床检查主要用于肿瘤、心血管疾病、神经系统疾病等领域。由于癌组织大量摄取F-FDG(氟脱氧葡萄糖)，因此PET可以早期、准确地诊断肿瘤，并能准确分期，诊断准确率高于现行其他技术。

2.内镜检查目前临床常用的有食管镜、胃镜、支气管镜、结肠镜、直肠镜、喉镜、鼻咽镜、膀胱镜、腹腔镜、纵隔镜、子宫腔镜、胆道镜等，对所检部位的肿瘤诊断有极大帮助，在内镜直视下可以取组织活检或刷取细胞做进一步检查。

3.病理检查病理检查是确诊肿瘤最准确的方法之一，其中包括脱落细胞检查、组织印片染色检查、病理切片检查(包括冰冻切片和快速切片法)。

(1)脱落细胞检查：主要是收集痰液、胃液、胸水、腹水、尿液、阴道分泌物等，离心或直接涂片，用特殊染色法在显微镜下找癌细胞。这种方法简单易行、经济安全，确诊率可达75%～85%。本法适用于防癌普查，可在农村推广。

(2)组织印片法：与脱落细胞检查法大致相同，不同的是直接把切除的肿块剖面印在玻片上，用特殊染色后进行镜检，其阳性率比脱落细胞法稍高，准确率约90%。

(3)病理切片检查：是最准确的诊断方法，但并非百分之百准确，有咬取活检、切取活检、切除活检等方法。刮取活检多用于肿块表面、瘘管、子宫颈等处的肿瘤，可用压舌板或刮勺在肿物表面轻轻刮下组织，既可做细胞学检查，也可做病理切片检查。

以上就是诊断肿瘤的各种各样的检查辅助检查，应在医生的指导下做相应的检查，因为每个医生都会有自己的一个思路，也不用做全。上述检查可以为你提供一个参考以免觉得医生乱收费或者避免医生乱收费。最后确诊肿瘤的病人请保持好心态积极配合医生治疗，早日康复。