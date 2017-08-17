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广东省肿瘤治疗哪家医院好

2017-08-17
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核心提示：广东省肿瘤治疗哪家医院好？★★★广州中医药大学金沙洲医院肿瘤中心★★★专家介绍：肺癌在我国的发病率逐年提高，由于早期症状不明显，很多患者就诊时已经到了中晚期，严重影响预后。近几年，肺癌早期诊断技术不断进步，本文阐述几种肺癌的早期诊断方法。

　　广东省肿瘤治疗哪家医院好？★★★广州中医药大学金沙洲医院肿瘤中心★★★专家介绍：肺癌在我国的发病率逐年提高，由于早期症状不明显，很多患者就诊时已经到了中晚期，严重影响预后。近几年，肺癌早期诊断技术不断进步，本文阐述几种肺癌的早期诊断方法。

　　

　　痰液细胞学检查(sputumcytology)

　　支气管肺癌起源于支气管黏膜上皮，自原位癌进展到晚期癌的过程中，癌细胞脱落后可随痰液排出体外。通过对痰液进行细胞学检查有助于发现早期肺癌，准确性取决于严格的标本采集(至少3次)、保存技术和肿瘤的大小、所在位置及检查者的诊断水平和经验。痰液细胞学检查是侵袭性最小的诊断方法，检查花费少，无创，病人易于接受，能发现隐匿性肺癌，检查死亡风险极低，对怀疑是肺癌的病人应作为的检查方法。痰液细胞学检查特别适合于中心型肺癌的病人和有咯血症状的病人。局限性在于检出早期肺癌后无法定位，不能确定肿瘤所在部位且阳性率低。

　　低剂量螺旋CT(Low-dosespiralCT，LDCT)

　　是采用螺旋CT扫描时，设定电压为140kV，电流40mA，螺距10mm，屏气20s一次扫描完成，层厚5mm进行重建。由于电流减少，辐射量低，适合肺癌的普查。采用LDCT发现的肺癌病人的5年生存率达到76％，局限性在于对中央型肺癌检出阳性率低，费用昂贵、对肺内小于6mm的结节检出敏感性较低。

　　PET(Positronemissiontomography，PET)

　　PET是将影像学检查和细胞功能检测结合起来的新技术，有助于胸片、CT检查发现的病变的定性诊断。PET-CT是将PET与CT结合在一起的新技术，既可获得形态和功能的信息，能提供高分辨率、高对比度的断层图象，同时能够直接评价功能和代谢的信息，提高了对恶性肿瘤诊断的特异性和准确性。

　　PET-CT是将PET与CT结合在一起的新技术，既可获得形态和功能的信息，能提供高分辨率、高对比度的断层图象，同时能够直接评价功能和代谢的信息，提高了对恶性肿瘤诊断的特异性和准确性。

　　荧光支气管镜检查(Laser-inducedFluores2cencesEndoscope，LIFE)

　　是利用细胞自发性荧光和电脑图象分析技术开发的一种新型纤维支气管镜，可使气管镜对肺癌及其癌前病变早期定位诊断的敏感性显著提高，是对普通光源支气管镜检查技术(Whitelightbronchoscopy，WLB)的技术突破。

　　分子生物学检查

　　肺癌的发生是多阶段、多步骤发生、多基因参与的病理过程。支气管黏膜上皮细胞演变为恶性肿瘤的过程中，产生了许多分子生物学的改变。运用分子生物学的方法检测肺癌早期的基因及分子的改变，使得肺癌的分子早期诊断成为可能。常用的检测技术包括聚合酶链反应(PCR)、逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)及基因芯片技术，已广泛应用于痰液、支气管刷检、支气管肺泡灌洗液、组织活检、外周血和骨髓标本的检测。

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