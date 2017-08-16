39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 广州男科医院 > 正文
综合
问医生

广州割包皮医院哪家好？我的包皮有点长

2017-08-16
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：在日常生活中，男性包皮过长的现象是十分常见的，但这并不代表我们对包皮过长不用重视。其实该病对男性的影响还是蛮大的，患者若久拖不治，会容易将炎症传染给妻子，危害妻子健康，男性朋友要重视起来。那么，广州割包皮医院哪家好？下面一起通过文章来了解下。

　　在日常生活中，男性包皮过长的现象是十分常见的，但这并不代表我们对包皮过长不用重视。其实该病对男性的影响还是蛮大的，患者若久拖不治，会容易将炎症传染给妻子，危害妻子健康，男性朋友要重视起来。那么，广州割包皮医院哪家好？下面一起通过文章来了解下。

　　广州割包皮医院哪家好？选择一间割包皮好的医院，不妨从以下三方面入手：

　　一、看医院资质。一般好的医院都有合格的资质，而且都是经过国家有关部门批准成立的，收费也受物价局监察，不会出现乱收费现象，这样的医院一般都比较可靠，患者可以放心前往就诊。

　　二、看医院的硬件。设备是一间医院重要的硬件，好的医院一般都有完善的设备，这样不但可以为患者安全提供保障，也是保证手术质量的重要条件，对于这点，包皮过长患者要重视。

　　三、看医生技术。如今，很多小诊所为了控制成本，往往会选择实习医生来给患者做手术，但实习生临床经验还不够丰富，手术效果我们难以想象。所以建议患者到正规医院就诊，让专业的医生手术治疗，技术方面有保障。

　　广州男科医院是一间正规的男性专科医院，成立于2007年，是经广州市卫生厅批准成立的一间男科医院，医院不但有完善的设备，而且还有多名专业的男科医生，他们临床经验十分丰富。而且广州男科医院对医疗质量也严格把关，无论是诊断还是治疗都由男科医生亲诊，从不聘用实习生，让每位包皮过长患者都可以享受到专业的医疗服务。

　　广州割包皮医院哪家好？生活中很多男性都有包皮过长现象，如果你也有，建议你尽早到正规医院检查治疗，不要等到病情加重才来后悔。另外，男性朋友在生活中也要养成良好习惯，每天清洁包皮和龟头，以免因包皮垢聚积而引发炎症，给健康造成不必要的影响。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈