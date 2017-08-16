广州做包皮手术要多少钱？谁知道大概的价格

核心提示：广州做包皮手术要多少钱？生活中包皮过长患者人数不在少数，他们对包皮手术的费用是十分关注的，因为并不是每个家庭的那么富裕，许多患者却担心费用太贵，自己负担不起而迟迟不敢去医院。男科医生指出，包皮手术的费用与很多因素有关，这需要患者到医院检查后才能明确。

广州做包皮手术要多少钱？生活中包皮过长患者人数不在少数，他们对包皮手术的费用是十分关注的，因为并不是每个家庭的那么富裕，许多患者却担心费用太贵，自己负担不起而迟迟不敢去医院。男科医生指出，包皮手术的费用与很多因素有关，这需要患者到医院检查后才能明确。

广州男科医院医生指出，包皮过长是指青春期后男性阴茎在正常勃起的状态下，龟头不能外露的一种情况，对生活影响很大。但有些男性的龟头虽然被包皮覆盖住，但仍能自由向上翻转，这种情况对生活没有可能对生活没有什么影响，但还是很容易滋生细菌，甚至会将细菌传染给女性，危害女性健康，所以建议有包皮过长现象的男性朋友趁早到正规医院检查治疗。

广州做包皮手术要多少钱？广州做包皮手术的费用与以下这些因素有关：

一、个人情况：每个患者体质和病情不同，如果患者还存在包茎或者是炎症的话，就要先进行包茎手术或者是消炎治疗，这样就会造成手术费用的增加。

二、手术医院：医院的大小、等级、设备不同，也会造成手术费用的不同，好的医院，它设备比较先进，所需的检查费用也会相对较高，就会造成包皮手术费用的差异。但是好的医院能对治疗效果和安全提供保障，多数患者都会选择好的医院手术治疗。

三、手术方式：如今，治疗包皮过长的方式多种多样，由于每个患者病因不同，治疗方法不一样就造成了手术费用的差异。并且在手术治疗过程中用到的设备以及麻醉药的不同，也会造成费用出现不一样的情况。

广州做包皮手术要多少钱？广州男科医院医生在此提醒男性朋友，治疗包皮过长要及时，不要因为费用的问题而一直纠结，以免给自身造成不必要的影响。如果您还有其他疑问，可点击在线咨询，在线男科会专业地为您作出解答。