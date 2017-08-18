广州治疗前列腺炎要多少钱的？真的很贵吗？

核心提示：前列腺炎是一种很常见的男科疾病，它的出现困扰着不少男性的健康。对于前列腺炎，很多患者都想找一间好的医院尽早把疾病治好，但却因为费用的问题而犹豫了起来，生怕治疗费用太贵自己难以承受。针对这种情况，下面一起通过文章来了解下广州治疗前列腺炎要多少钱的。

前列腺炎是一种很常见的男科疾病，它的出现困扰着不少男性的健康。对于前列腺炎，很多患者都想找一间好的医院尽早把疾病治好，但却因为费用的问题而犹豫了起来，生怕治疗费用太贵自己难以承受。针对这种情况，下面一起通过文章来了解下广州治疗前列腺炎要多少钱的。

广州治疗前列腺炎要多少钱的？治疗前列腺炎的费用与以下因素有关：

一、检查诊断费：检查诊断费用一般不需要用到很多钱的，而且正规的医院都会严格执行的国家卫生部统一制定收费标准，不会出现乱收费现象。

二、具体治疗费：治疗前列腺炎的费用没有一个明确的数字的，因为前列腺炎的治疗包括药物和手术两方面，药物治疗虽然费用会比较小，但效果不太明显，而且容易复发。手术治疗效果显着，治疗时间短，但费用方面就会高很多。

三、术后护理的费用：术后护理的费用要根据患者术后恢复情况来确定，主要包括药物费用和复查检查费用，费用一般不会很多，但建议患者到正规医院就诊。

广州男科医院医生在此提醒广大男性朋友，如今许多小诊所打着治疗费用少的旗号来吸引患者，其实技术并不是那么的好，医生又不够专业，导致许多前列腺炎患者花了钱却没有得到理想的效果，甚至导致病情加重的问题发生，往往得不偿失。所以患者在选择医院的时候不能只看费用，效果和安全问题也要考虑。

广州治疗前列腺炎要多少钱的？对此，相信大家都有所了解。其实治疗前列腺炎并不会很贵，关键是患者要选对医院，到正规的医院检查治疗，正规医院收费透明度高，一般不会出现乱收费现象。