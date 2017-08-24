广州哪里可以治疗阳痿？多没久就软了

核心提示：阳痿表现为阴茎不能勃起，或勃起不坚，或坚而短暂，不能进行性交，对男性性生活造成的影响是很大的，所以男性朋友一旦发现自己得了阳痿，就要及时前往医院检查治疗，以免给性福生活造成不可磨灭的阴影。那么，广州哪里可以治疗阳痿？下面一起通过文章来了解下。

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广州哪里可以治疗阳痿？在广州这个繁华的都市，人多车多，医院也有很多，让人挑花了眼，而且很多医院都是可以治疗阳痿的，建议患者到正规医院就诊，正规医院治疗阳痿有保障。

广州男科医院是一间专业的男性专科医院，在广州经历了十年的风风雨雨，一直竭力改善医院设施，不断引进新的技术，力求把最 好的医疗服务于广大患者，帮助患者解决男科问题。而且医院还会不定期安全邀请出色医生到医院和各科医院分享经验，交流心得，全面提高医院治疗水平，以增强医院综合实力。

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广州哪里可以治疗阳痿？其实在生活中我们难免会遇到这样那样的疾病的，阳痿也不例外，所以男性朋友要是发现自己得了阳痿，也不要怨天尤人的，及时去医院检查治疗才是最重要的。