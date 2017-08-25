广州割包皮要多少钱？有兄弟知道吗

核心提示：包皮过长是男性生殖器异常的一种表现，该病的出现一直困扰着男性的生活和性福。对于包皮过长，较好的方法就是到医院手术治疗，即是割包皮。那么，广州割包皮要多少钱？会不会很贵？针对这个问题，下面一起通过文章来了解下。

包皮过长是男性生殖器异常的一种表现，该病的出现一直困扰着男性的生活和性福。对于包皮过长，较好的方法就是到医院手术治疗，即是割包皮。那么，广州割包皮要多少钱？会不会很贵？针对这个问题，下面一起通过文章来了解下。

广州割包皮的费用一般不会很贵的，但具体费用与患者自身的情况有关，有些患者病情较重，要是出现包茎症状，治疗费用可能就会比较多，这需要患者到医院检查后才能明确。建议患者到正规的男科医院就诊，正规医院收费都很合理，患者不用担心医院出现乱收费现象。

广州男科医院医生指出，对于包皮过长，患者最 好尽早到医院手术治疗，而且早治疗好处就越多：

一、防止包皮龟头炎发生。男性患者割除包皮后，生殖器官比较容易清洁，降低包皮和龟头发炎的机会，也降低了患阴茎癌的风险，因为阴茎癌与包皮反覆受病菌刺激而发炎有关。

二、有利于生殖器官的发育。包皮过长要是出现严重情况，就会影响未成年男性阴茎的正常发育，如果没有尽早做手术治疗，达到足够年龄后，无法再次发育，导致终生阴茎短小。

三、有利于日常卫生清洁，延 长 性 生 活 时 间。因为包皮过长使包皮包裹龟头，龟头经常被摩擦会增加龟头的敏感度，引起阳痿早泄等性功能障碍。

四、有利于防止性传播疾病感染。男性阴茎包皮过长，极易在包皮内侧与冠状沟处形成包皮垢，后者是由皮脂腺分泌物、皮肤脱屑和残留尿液形成的。于此同时，冠状沟处的温度和湿度特别适合各类病菌生长。割包皮手术切除过长包皮后，减少包皮垢以及性病病原菌的堆积，大大减少感染性传播疾病的几率。

广州割包皮要多少钱？其实广州割包皮一般不会很贵的，多数患者都可以接受，但建议患者到正规医院就诊，正规医院医疗条件各方面都比较好，而且收费合理。