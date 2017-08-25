核心提示：现实生活中，不少男性都受到包皮过长的困扰，给日常生活和工作带来了很多麻烦，尤其是在性生活方面，影响更加之大。所以许多患者都想去医院手术治疗，尽早把疾病治好，过上正常生活。那么，在广州割包皮去哪家医院好？有什么要注意的吗？

现实生活中，不少男性都受到包皮过长的困扰，给日常生活和工作带来了很多麻烦，尤其是在性生活方面，影响更加之大。所以许多患者都想去医院手术治疗，尽早把疾病治好，过上正常生活。那么，在广州割包皮去哪家医院好？有什么要注意的吗？

男科医生指出，当男性朋友进入青春期后，假若发现包皮依然紧紧地保护阴茎的话那要引起重视了，因为这种现象就会容易引起包皮过长和包茎等问题。包皮过长是很多男性常见的疾病，它的出现给男性造成了很大影响，患者只有积极的接受治疗，才能降低疾病带来的危害。

广州男科医院作为广州一间男性专科医院，多年来凭借其实力水平，赢得了众多患者的一致好评，而且医院有多名临床经验丰富的男科医生，为治疗包皮过长打下了很好的基础，这也是众多包皮过长患者选择广州男科医院的原因之一。

广州男科医院医生表示，割完包皮后，患者要注意做好术后工作，争取早日恢复健康：

一、术后首先要注意休息，不要长时间站立或久坐，尤其是久坐会阻碍阴部血液循环，影响伤口愈合。

二、手术后要注意穿宽松的内裤，以防止阴茎摩擦。而且还要多喝水，多排尿，这样有利于炎性细胞的排出。

三、术后应吃一些清淡的食物，辛辣刺激食物、烟洒这些东西要避免，否则不利于伤口的恢复。

四、对于性生活，不能过早，一般手术后一个月才能恢复性生活。

以上就是对“在广州割包皮去哪家医院好？”相关知识的介绍，希望对大家有些帮助。生活中可能许多男性都有包皮过长的现象，但男性朋友也不能掉以轻心，发现自己有包皮过长现象，就要及时到正规医院手术治疗，越早治疗好处就越多。