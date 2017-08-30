核心提示：广州割包皮要准备多少钱？知道的麻烦报一下！割包皮的费用都不相同，不同的技术不同的医院手术费用有所不同。全部的费用一般来讲是看术后效果来定，会不会感染，手术后到痊 愈会不会出现其他状况。建议到正规男科医院做包皮手术，切记不可到小门诊，小医院做，不贪小便宜，以免给身体带来伤害。广州男科医院看病能用医保，患者看病带上医保和银行卡就行，单单割包皮的费用也就千元左右的。

广州割包皮要准备多少钱？知道的麻烦报一下！割包皮的费用都不相同，不同的技术不同的医院手术费用有所不同。全部的费用一般来讲是看术后效果来定，会不会感染，手术后到痊 愈会不会出现其他状况。建议到正规男科医院做包皮手术，切记不可到小门诊，小医院做，不贪小便宜，以免给身体带来伤害。广州男科医院看病能用医保，患者看病带上医保和银行卡就行，单单割包皮的费用也就千元左右的。

包皮包茎治疗不及时，危害竟然如此大！

一、积聚污垢，引发感染。包皮包茎长时间不治疗会引发泌尿生殖炎症。包皮内存有丰富的皮脂腺，有大量的分泌物，当包皮过长且有包皮包茎时，分泌物无法正常排出，会堆积成污垢，易引起细菌滋生。病菌入侵患者尿道有可能造成尿道感染，会引发包皮龟头炎、尿道炎等疾病。

二、导致阳痿、早泄等。由于患者龟头粘膜平时受到的刺激较少，使龟头粘膜的神经系统过于敏感，性生活时龟头与阴道摩擦，一触即泄，会产生 痛等现象。同时因为患者早泄、阳痿等问题，会降低精子的活动力以及精液的粘度，造成不育。

三、妨碍阴茎发育。因为包皮包茎将患者的阴茎包裹住，让阴茎无法受到外界的刺激，其生长发育受到阻挠，长期下去，男性患者性器官发育成熟后的阴茎头冠部的周径明显小于常人。

四、影响配偶身体健康。男性朋友如果在患病期间依然与配偶有性生活，那么很可能会将自身的细菌带入配偶体内，让配偶患上一些妇科疾病，危害其身体健康。

不论是包皮过长还是包茎的问题，都会对患者的日常生活产生严重影响，患者一定要尽快的选择到正规医院行包皮手术。而且有必要提醒患者在寻找治疗方法时，不能盲目，不能被夸张的广告迷惑，应该去实力足够的男科医院接受正规治疗。