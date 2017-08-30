前列腺增生去广州哪里治好些呢？我想我是得这病了

核心提示：夜尿频繁是前列腺增生尤为明显的早期症状，一些患者还可能出现血尿，所以非常担心，前列腺增生去广州哪里治好些呢？其实，男性在出现前列腺增生疑似症状后，不要自己乱猜，建议及时的到正规医院去做一下检查确诊。广州男科医院是一家专门治疗男性疾病的医院，治疗前列腺增生这样的老年常见病是很在行的，而且还能用医保报销，很多患者慕名而来。

夜尿频繁是前列腺增生尤为明显的早期症状，一些患者还可能出现血尿，所以非常担心，前列腺增生去广州哪里治好些呢？其实，男性在出现前列腺增生疑似症状后，不要自己乱猜，建议及时的到正规医院去做一下检查确诊。广州男科医院是一家专门治疗男性疾病的医院，治疗前列腺增生这样的老年常见病是很在行的，而且还能用医保报销，很多患者慕名而来。

关于前列腺增生的检查项目，广州男科医院医生介绍如下：

1、直肠指诊。该检查是诊断前列腺增生必须进行的检查，也是最简易的检查方法。该检查可以了解到前列腺的解剖界线、大小、质地及是否有硬结。如发生增生，则其质地较硬，表面光滑，中央沟变浅或消失。

2、尿流动力学检查。可以用来判断前列腺增生患者的下尿路梗阻是否存在及其梗阻程度。

3、B超检查。该检查不但可测出增生的前列腺的形态、大小及性质，还可以帮助分析内部组织结构，与他前列腺疾病相鉴别，并且该检查对病人无损伤，可反复进行检查。

4、X线检查。该检查也对前列腺增生的诊断有重要价值，如半片可检查前列腺有无钙化或结石影，造影可帮助检查有无前列腺增生或前列腺癌，CT则对前列腺疾病的鉴别诊断史有重要意义。

5、前列腺穿刺活组织检查。该检查有益于明确前列腺肿块的性质。

6、膀胱镜尿道镜检查。该检查可帮助医生了解患者尿道、前列腺、膀胱、膀胱颈与膀胱内的情况，尤其是对于下尿路梗阻症状明但直肠指诊前列腺无明显增大或有血尿的患者来说尤为重要。

需要注意的是，并不是所有的前列腺增生患者都需要进行全部的六项检查，需要医生根据患者的病情来决定。前列腺增生去广州哪里治好些呢？建议选择正规男科医院治疗，同时遵循医嘱，注意日常护理，以尽快疾病困扰。