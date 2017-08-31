到广州哪个男科医院看阳痿较好？老婆经常抱怨

核心提示：最近几年，许多男性都因为这样或那样的原因而患上了阳痿，对性生活影响很大，夫妻关系也紧张起来了。男科医生指出，阳痿是一种发病率很高而且危害也很大的男科疾病，男性朋友发现后要注意及时就医。那么不幸得了阳痿怎么办？到广州哪个男科医院看阳痿较好？下面一起通过文章来了解下。

最近几年，许多男性都因为这样或那样的原因而患上了阳痿，对性生活影响很大，夫妻关系也紧张起来了。男科医生指出，阳痿是一种发病率很高而且危害也很大的男科疾病，男性朋友发现后要注意及时就医。那么不幸得了阳痿怎么办？到广州哪个男科医院看阳痿较好？下面一起通过文章来了解下。

到广州哪个男科医院看阳痿较好？广州男科医院是一间男性专科医院，是经广州市卫生厅批准成立的，建于2007年，如今已走过了十个春秋。医院不但历史悠久，而且交通便利，全国各地很多患者都前来就诊。

在广州，许多男性为了生活都努力地工作，就算生病了也很难请假。为了方便广大患者就诊，广州男科医院实行无假日医院，无论周末还是节假日都有男科医生上班，而且门诊时间为每天早上8点到晚上9点，为广大患者提供专业的医疗服务，广州男科医院人性化服务也体现了其专业的一面。

广州男科医院医生指出，治疗阳痿找出发病原因是关键：

一、不好的生活饮食方式。如今，许多男性生活饮食方式都越来越不规律，如：吸烟、喝酒、经常吃辛辣刺激性物、熬夜等等，这些不良习惯也会引起阳痿，男性朋友要重视起来。

二、手淫。手淫是很正常的一种行为，适当的手淫不会有太大影响，但要是有频繁现象就会很容易诱发阳痿，建议男性朋友戒掉。

三、夫妻关系不协调。有些夫妻在性生活的时候感情交流不到位或是不能互相配合，长期如此也会诱发阳痿。

四、内分泌失调：如糖尿病，垂体机能不全，睾丸损伤或功能低下或甲状腺机能减退及亢进，肾上腺功能不足等均可导致阳痿。

到广州哪个男科医院看阳痿较好？通过文章的介绍，我们可知生活中有很多不良因素都是可以引起阳痿的，男性朋友一定要引起重视，生活中尽量避免，要是不幸得了阳痿，要注意及时就医。