核心提示：最近几年，男性患上包皮过长的几率越来越高，不少男性都因此而烦恼。因为包皮过长的出现不但影响到男性生殖器美观，还会影响到男性正常性生活，危害可不小。那么，要是不幸出现包皮过长现象怎么办？广州做包皮手术要多少钱？到底贵不贵的？

最近几年，男性患上包皮过长的几率越来越高，不少男性都因此而烦恼。因为包皮过长的出现不但影响到男性生殖器美观，还会影响到男性正常性生活，危害可不小。那么，要是不幸出现包皮过长现象怎么办？广州做包皮手术要多少钱？到底贵不贵的？

广州做包皮手术要多少钱？其实广州做包皮手术的费用没有一个固定数字的，影响其费用的有以下这些因素：

一、由于医院等级不同、地段的不同，患者所用到的费用是不一样的。同时在治疗包皮过长的时候还要根据患者的情况来确定，因为每个人的体质，对治疗的敏感程度不同，要是治疗时间不一样，费用就会出现异常了。

二、另外，医生在治疗包皮过长的时候会根据患者的发病原因来选择治疗方案的，对于不同原因引起的包皮过长，治疗方法不同，所产生的费用就会不一样了。

广州男科医院医生在此提醒广大男性朋友，包皮手术是在男性生殖器上动刀，建议患者到正规医院就诊，以免因治疗不当而给健康造成不必要的影响。

广州男科医院医疗特色：

一、专病专医专治：

正规男科医院，细致分科，专业男科医生亲诊，对症分型制订治疗方案

二、一医一患一诊室：

咨询、就医、治疗过程均为"一对一"，全程一站式诊疗，导医陪同，简化就医流程并保障男性隐私

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