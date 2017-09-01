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广州割包皮医院哪家好？我包皮过长有点早泄

2017-09-01
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核心提示：包皮过长这种病在日常生活中是十分常见的，虽然如此　，但其危害并不小，不但会容易引起早泄，还会诱发其他男科疾病，危害男性健康。对于包皮过长，患者及时到医院手术治疗才是关键。那么，广州割包皮医院哪家好？下面一起通过文章来了解下。

　　包皮过长这种病在日常生活中是十分常见的，虽然如此 ，但其危害并不小，不但会容易引起早泄，还会诱发其他男科疾病，危害男性健康。对于包皮过长，患者及时到医院手术治疗才是关键。那么，广州割包皮医院哪家好？下面一起通过文章来了解下。

　　广州割包皮医院哪家好？广州男科医院是一间专业治疗男性阳痿、早泄，包皮过长、前列腺炎等男科疾病的医院。医院只看男科，而且专注男科疾病多年，对男性常见病，疑难杂症有着独特的见解，是男性治疗包皮过长的不二之选。

　　广州男科医院医生表示，包皮过长对男性健康影响影响很大，出现以下症状就要注意及时就医：

　　1、阴茎头全被盖住：全包型，包皮将整个阴茎头都盖住，但是能后翻，露出龟头，包皮可复位，往往患者无明显感觉，容易忽略治疗。

　　2、龟头只露出一半：半包型，平时龟头只露出一半，龟头虽然可以保持干燥，但如果包皮口过于狭窄，阴茎勃起时龟头充血膨大，不能穿过狭窄的包皮口，使包皮过度牵拉导致疼痛难忍。

　　3、包皮嵌顿：勉强可以将包皮后翻，但包皮口很紧，当强力后翻时，使得狭窄的包皮口卡在龟头上，不能恢复，患者出现剧烈的、撕裂般的疼痛，阴茎头充血、水肿、甚至发生坏死现象。

　　4、龟头瘙痒：主要考虑的是包皮龟头炎所致，一般龟头瘙痒的患者，都是由于细菌感染，气候潮湿，平时没注意好自己的个人卫生。造成感染导致包皮龟头炎，从而产生龟头瘙痒。

　　广州割包皮医院哪家好？其实广州割包皮的医院有很多的，为了你的安全着想，建议患者到正规医院就诊，正规医院医疗设备各方面条件都比较好，无论治疗效果还是安全问题都比较有保障。

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