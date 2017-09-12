广州做包皮手术哪个医院好点？感觉和别人的不一样

核心提示：包皮过长的出现一直困扰着广大男性的健康和性福，许多男性发现自己有包皮过长现象之后，都想尽早把疾病治好，过上正常生活。但由于广州医院有很多，他们不知道如何选择？针对这种情况，下面一起通过文章来了解下广州做包皮手术哪个医院好点？

包皮过长的出现一直困扰着广大男性的健康和性福，许多男性发现自己有包皮过长现象之后，都想尽早把疾病治好，过上正常生活。但由于广州医院有很多，他们不知道如何选择？针对这种情况，下面一起通过文章来了解下广州做包皮手术哪个医院好点？

广州做包皮手术哪个医院好点？目前，广州有很多医院都可以做包皮手术，患者在选择医院的时候要注意了解医院的信息：

一、了解医院的优势。1、医院医生的等级：一般的大医院都有主任医师和副主任医师。2、医院的医疗水平，医疗水平高的医院治疗疾病才有优势，患者才放心选择。3、医院的设备和服务：相信患者都希望到规模大、设备齐全的医院就诊，而且服务好的医院更有优势。

二、了解医院的收费。如今，“看病贵”的一个问题一直存在，许多患者都因为费用的问题而看不起病。所以对于医院的收费患者也要了解清楚，以免被医院坑了也不知道，但最 好到正规医院就诊，不用担心乱收费问题。

广州男科医院医生表示，患者在包皮手术要注意做好护理工作，这样病情才会好得快：

一、术后要保持伤口清洁干燥，小便时要注意尽量不弄湿纱布；

二、术后要少看或不看黄色书籍，电影及网络视频，以免由于生理反应导致生殖器勃起出血现象；

三、饮食方面要吃清淡点的东西，辛辣和刺激性食物也尽量避免；

四、对于性生活，不能过早，一般手术后一个月才能恢复性生活。

广州做包皮手术哪个医院好点？做包皮手术，建议患者选择正规医院，毕竟包皮手术是在男性生殖器上动刀，这对医院的设备和医生的要求都是比较高的，患者千万不要因为面子问题而到一些小门诊就诊，以免给健康造成不必要的影响。