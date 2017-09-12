请问广州哪里治疗包皮过长好呢？安不安全的

核心提示：包皮过长是生活中比较普遍存在的一个问题，正在因为其普遍，导致许多男性对其治疗都没有引起重视。男科医生指出，包皮过长患者不及时就医，不但影响正常生活和工作，妻子健康也会因此受到影响，危害相当之大。那么，要是不幸出现包皮过长现象怎么办？广州哪里治疗包皮过长好呢？下面一起通过文章来了解下。

包皮过长是生活中比较普遍存在的一个问题，正在因为其普遍，导致许多男性对其治疗都没有引起重视。男科医生指出，包皮过长患者不及时就医，不但影响正常生活和工作，妻子健康也会因此受到影响，危害相当之大。那么，要是不幸出现包皮过长现象怎么办？广州哪里治疗包皮过长好呢？下面一起通过文章来了解下。

广州哪里治疗包皮过长好呢？广州男科医院是个不错的选择

广州男科医院坐落在广州市中心，广州大道中345号，医院环境安静舒适，交通便利，是广州市医保定点单位。另外，医院还开设了男性不育科、泌尿结石科、性功能障碍科、前列腺科、生殖感染科和生殖整形科六大科室，每一科室都有专业的男科医生坐诊，真正做到了专病-专医-专治的医学理念。

在医疗水平和设备上，广州男科医院一直处于领先优势，不断引入先进设备和技术，同时还聘请多名资深的男科医生，他们对男科疾病的治疗很有见解，尤其是对包皮过长的治疗更有优势。

在服务方面，广州男科医院是很人性化的，一年365天都正常接诊，门诊时间为8点到21点，男性朋友无论是休息日还是工作日都可到院就医。另外，医院还开通了网上预约服务，为广大患者解决排队挂号的烦恼。

广州哪里治疗包皮过长好呢？广州治疗包皮过长，众多患者选择广州男科医院，广州男科医院在广州成立有十年时间了，治疗包皮过长确实挺不错的。如果你也有这方面的问题，欢迎你来广州男科医院咨询就诊。