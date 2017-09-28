核心提示：广州看前列腺囊肿去哪个医院好点？去正规的大医院就可以的。广州男科医院是羊城一家口碑良好的正规男性专科医院，属于医保定点单位。广州男科医院医生介绍，前列腺囊肿是由于前列腺腺体先天性或后天性的原因而发生的囊样改变。对于此病，男同胞们了解并不多，其实前列腺囊肿的发病率并没有比前列腺炎、前列腺增生的发病率差太多的，该病也是一种很常见的前列腺疾病，危害也是非常大的，希望男性朋友能及早发现自身病症，做到及早就医。关于前列腺囊肿的症状，我们通过下文来详细了解。

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前列腺囊肿的主要症状有：

1、症状不明显：有时可出现慢性前列腺炎的症状，表现为会阴部不适和下坠感，下腰痛，肛门和睾丸疼痛，大便时痛，痛向髋部放射，症状逐渐加重。

2、腺体肿大：随着囊肿液的逐渐增加，前列腺局部或者是整个腺体肿大，压迫附近的直肠和尿道，直肠触诊，可触到有波动感，无疼痛，非对称性前列腺肿大，腹部触诊，可触到一个大的肿块，类似硬实的组织块，B超或X线摄影检查后腹部，可见局限性囊肿性液体密度。

3、排尿梗阻或者是大便梗阻：该病因为囊肿压迫尿道和直肠，临床常表现为排尿梗阻或大便梗阻，排尿梗阻常会引起急性尿潴留。有时从尿道流出浓性分泌物，指肛检查可触及前列腺有波动感，但常在后期方出现。囊肿偶然也会有脓肿破入尿道、直肠、会阴或膀胱周围间隙，引起结缔组织炎。

4、并发感染及结石：该病可并发感染及结石，较大的囊肿当其生长压向尿道或膀胱颈时，可使尿流受阻。常见症状有尿急、尿频、排尿费力、尿线细、排尿困难及尿潴留等;压向直肠时可引起排便困难。囊肿较大时直肠指检于前列腺部触及囊肿，尿道造影可见后尿道有弧形压迹，超声与CT可明确其位置。

5、尿液可混浊：尿道内有少量分泌物。膀胱颈如受累，则出现尿频、尿急和尿痛症状，尿液内有红细胞、脓细胞、蛋白和囊肿杆菌。附睾常可受累，肿大发硬，表面不规则，呈结节状，轻度压痛，偶尔可有输精管串珠状结节。

6、性功能障碍：前列腺及精囊肿大明显时，可压迫后尿道、膀胱以及输尿管末端，引起尿道狭窄，排尿困难或上尿路扩张积水。

关于前列腺囊肿的病因，主要包括两种：

1、炎症性囊肿：系前列腺慢性炎症引起结缔组织增生，导致前列腺导管狭窄，分泌物潴留形成囊肿。

2、寄生虫性囊肿：由于寄生虫引起，如包虫能使前列腺管及周围发生慢性炎症，或由肉芽增生，逐渐形成囊肿。

以上就是关于“广州看前列腺囊肿去哪个医院好点？”的介绍，医生提醒：出现前列腺囊肿的症状后，一定及时到正规医院就诊，根据病因选择适合自己的治疗方法，才能做到快速有效治疗，否则就会耽误病情，延误治疗时机。