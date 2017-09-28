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广州的医院做早泄检查费用会不会好贵？

2017-09-28
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核心提示：广州的医院做早泄检查费用会不会好贵？不同级别的医院，收费标准不一样，早泄检查费用则会有一定的差别，但不会差别太大的，可以放心，像广州男科医院这样的专科医院，也是能用医保的，所以费用方面该报的都能报，贵不了很多。

　　广州的医院做早泄检查费用会不会好贵？不同级别的医院，收费标准不一样，早泄检查费用则会有一定的差别，但不会差别太大的，可以放心，像广州男科医院这样的专科医院，也是能用医保的，所以费用方面该报的都能报，贵不了很多。

　　广州男科医院医生指出，男人早泄需要做这些检查：

　　1、前列腺b超检查：前列腺b超检查有助于对前列腺癌位置、大小、形态、腺内侵犯范围的判断，便于诊断前列腺疾病引起的早泄。

　　2、前列腺液检查：正常为乳白色、偏碱性，高倍镜下可见满视野的微小、折光的卵磷脂颗粒，少许上皮细胞、淀粉样体及精子，白细胞数大于十，有炎症时白细胞数目增加，甚至见到成堆脓细胞，卵磷脂颗粒显著减少。

　　3、男性性激素三项检测：比如促卵泡生成激素、黄体生成激素、睾酮。男性性激素检查，主要用于勃起功能障碍和少精子症、无精子症的诊断，也可以诊断男性高泌乳素血症、男性更年期等。

　　4、性神经功能检测：比如美国阴茎敏感神经检测技术，针对早泄进行科学诊断，从性神经角度找出早泄的根本病因，并能的确定早泄的程度，再根据病因有针对性选择治疗早泄的方法。

　　早泄的检查费用贵不贵，需要根据自身病情而定的。广州男科医院医生提醒，对于早泄，患者不要一味的逃避，应勇敢的去面对问题、解决问题，尽早到医院去查明病因，对症治疗早泄，争取早日脱离早泄的魔掌。

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