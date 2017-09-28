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我可能得前列腺炎了，准备国庆假期去广州医院看看

2017-09-28
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核心提示：我可能得前列腺炎了，准备国庆假期去广州医院看看！前列腺炎是男性很常见的一种疾病，该病发展到慢性时期，有些症状可能表现的不是很明显，就会导致患者不能及时的发现病情，耽误治疗。广州男科医院是一家专门治疗男性疾病的正规医疗机构，成立已经有10年了，在羊城群众中口碑一直不错，收费合理、透明，患者可以放心的。

　　我可能得前列腺炎了，准备国庆假期去广州医院看看！前列腺炎是男性很常见的一种疾病，该病发展到慢性时期，有些症状可能表现的不是很明显，就会导致患者不能及时的发现病情，耽误治疗。广州男科医院是一家专门治疗男性疾病的正规医疗机构，成立已经有10年了，在羊城群众中口碑一直不错，收费合理、透明，患者可以放心的。

　　温馨提醒：男人出现这些信号，说明前列腺出问题了！

　　1、放射性疼痛：慢性前列腺炎患者的疼痛不止局限在尿道还有会阴部位，还会向其附近进行放射，比如说会出现腰痛、小腹疼痛、会阴有不适感觉、阴茎睾丸胀痛、臀部及腿疼痛及乏力等症状。

　　2、排尿不适：排尿时会出现异常现象，具体会出现膀胱刺激症，比如尿频、尿痛、尿不尽、尿道灼热、发痒、排尿等待、尿黄等。清晨尿道口可有粘液等分泌物，还可出现排尿困难的感觉。

　　3、慢性前列腺炎会引起性欲减退还有射精痛症状，射精过早的话，还会影响精液的质量，在排尿后或大便时还可以出现尿道口流白，合并精囊炎时可出现血精。

　　4、神经功能症：乏力、失眠、多梦头晕、眼花、耳鸣、忧郁等。

　　5、局部症状：后尿道、会阴和肛门处坠胀不适感，下蹲、大便及长时间坐在椅凳上胀痛加重。

　　看了以上内容，相信大家对前列腺炎的发病症状都有了一定的了解，男性朋友可以根据这些内容进行相应的判断，看看身体是不是存在什么问题。如果发现异常情况，但是不能确定自己得了什么疾病，一定要及时到正规的男科医院接受检查和治疗。国庆放假期间，广州男科医院也是正常看诊的，欢迎你前来咨询、就诊，如有疑问，可点击在线咨询。

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