核心提示：广州看前列腺增生越拖费用越贵，伤不起！很多中老年男性在患了前列腺增生后，总是喜欢拖，但可以明确告诉大家：前列腺增生是不可能自愈的，只有及早治疗了，才能避免费用越滚越多，越来越贵，因此，前列腺增生带来的并发症都是很严重的，你真的伤不起的。

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下面广州男科医院医生讲解前列腺增生的危害

1、导致尿失禁：男性患有前列腺增生后，膀胱内就会有残余尿，而过多的残余尿会使膀胱失去收缩能力，而滞留在膀胱内的尿液逐渐增加。当膀胱过度膨胀时，尿液会不自觉地从尿道口溢出，从而形成尿失禁。

2、诱发老年人的疝(小肠气)等疾病。有的前列腺增生症患者会出现排尿困难症状，需要用力和憋气才能排尿。前列腺增大的危害巨大，由于经常用力，肠子就会从腹部薄弱的地方突出来，形成疝(小肠气)，有时患者还会出现痔、下肢静脉曲张。

3、导致尿毒症：男性患有前列腺增生后，由于增生的前列腺会压迫尿道，患者在排尿时，需要膀胱用力收缩，才能克服阻力将尿液排出，长时间下去，不但膀胱肌肉会变得肥厚，而且若膀胱的压力长期不能解除，残余的尿液在膀胱内也就会增多，就会导致膀胱腔扩大，较后膀胱里的尿液会倒灌到输尿管等器官内，严重情况下会出现尿毒症。

4、引起感染。前列腺增生危害往往有不同程度的尿潴留情况，膀胱内的残余尿液易于细菌繁殖，容易引起感染。

前列腺增生的危害这么大，患者一定要抓住早期治疗时机。广州男科医院医生表示，医生会根据每个患者的自身情况制定相应的诊疗方案，因为每个患者的病情不同、身体状况不同，治疗方法也会有所不同，那么，相应的治疗费用也就不同。