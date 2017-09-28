广州男性尿道炎治疗哪家医院好？这病好治吗？

核心提示：尿道炎是一种很常见的泌尿感染性疾病，无论是女性还是男性朋友都会受到这疾病的困扰。然而，男性朋友一旦被尿道炎缠身，不但会影响到正常排尿，还会诱发其他男科疾病，危害男性健康，大家不要小视。那么，广州男性尿道炎治疗哪家医院好？下面一起通过文章来了解下。

尿道炎是一种很常见的泌尿感染性疾病，无论是女性还是男性朋友都会受到这疾病的困扰。然而，男性朋友一旦被尿道炎缠身，不但会影响到正常排尿，还会诱发其他男科疾病，危害男性健康，大家不要小视。那么，广州男性尿道炎治疗哪家医院好？下面一起通过文章来了解下。

男科医生指出，尿道炎有急性和慢性之分，急性尿道炎的主要症状表现为尿道口红肿、尿痛、尿频、尿急，尿道出现脓性分泌物，开始为粘性，逐渐变为脓性，严重的还会出现全身寒战或高热。慢性尿道炎患者分泌物相较于急性期的较少，尿频、尿急等症状也相对较轻，只伴有瘙痒或蚁行感，部分患者可无症状，容易忽视和误诊。

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广州男性尿道炎治疗哪家医院好？以上为大家介绍的是广州男科医院，广州男科医院医生提醒，尿道炎与普通炎症不同，男性朋友发现患病后要注意及时就医，越早治就越容易治疗，病情也恢复得快。