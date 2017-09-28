39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 疾病 > 医疗动态 > 广州男科医院 > 正文
综合
问医生

广州男性尿道炎治疗哪家医院好？这病好治吗？

2017-09-28
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：尿道炎是一种很常见的泌尿感染性疾病，无论是女性还是男性朋友都会受到这疾病的困扰。然而，男性朋友一旦被尿道炎缠身，不但会影响到正常排尿，还会诱发其他男科疾病，危害男性健康，大家不要小视。那么，广州男性尿道炎治疗哪家医院好？下面一起通过文章来了解下。

　　尿道炎是一种很常见的泌尿感染性疾病，无论是女性还是男性朋友都会受到这疾病的困扰。然而，男性朋友一旦被尿道炎缠身，不但会影响到正常排尿，还会诱发其他男科疾病，危害男性健康，大家不要小视。那么，广州男性尿道炎治疗哪家医院好？下面一起通过文章来了解下。

　　男科医生指出，尿道炎有急性和慢性之分，急性尿道炎的主要症状表现为尿道口红肿、尿痛、尿频、尿急，尿道出现脓性分泌物，开始为粘性，逐渐变为脓性，严重的还会出现全身寒战或高热。慢性尿道炎患者分泌物相较于急性期的较少，尿频、尿急等症状也相对较轻，只伴有瘙痒或蚁行感，部分患者可无症状，容易忽视和误诊。

　　广州治疗尿道炎，建议选择正规医院，广州男科医院是个不错的选择。广州男科医院专业治疗各类男性疾病，尤其是对男性尿道炎的治疗更是技术精湛，其疗效更是让无数患者好评连连。另外医院还坚持诚信诊疗，高效的基础上还实行平价收费，让男性患者放心就诊。

　　在治疗男科疾病的期间，先进齐全的设备更加是不可少。广州男科医院自成立以来，不断引入先进的诊疗设施，更能够保证患者检查的准确性，避免出现误诊的情况。另外，这些设备也可以保障患者在治疗过程中的安全，让患者可以安心在此治疗。

　　广州男性尿道炎治疗哪家医院好？以上为大家介绍的是广州男科医院，广州男科医院医生提醒，尿道炎与普通炎症不同，男性朋友发现患病后要注意及时就医，越早治就越容易治疗，病情也恢复得快。

分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

我来评论

已有0人评论  查看评论
相关文章
北京 上海 广东 山东 云南 四川 河北 安徽 江苏 更多
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈